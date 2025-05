Eldőlt: Dobrev Klára az egyetlen jelölt a DK elnöki pozíciójára

Az ellenzéki párt Gyurcsány Ferenc utódának megválasztására készül, azonban csütörtökön Molnár Csaba bejelentette, hogy mindössze egyetlen jelölt lesz – Dobrev Klára személyében. Egy hete jelentették be, hogy Gyurcsány Ferenc visszavonul a közélettől, valamint hogy elválnak, emiatt van szükség a Demokratikus Koalíciónál új elnök megválasztására.

A beadási határidőig egyetlen érvényes pályázat érkezett a Demokratikus Koalíció elnöki posztjára, amelyet Dobrev Klára adott le − közölte Molnár Csaba, a párt elnöki jogkörében eljáró ügyvezető alelnöke.

A közleményben az ügyvezető alelnök kiemelte, hogy továbbra is a Demokratikus Koalíció az egyetlen párt Magyarországon, amelyben a teljes tagság szavazhat az elnök személyéről. Az elnökválasztás ugyanúgy fog lezajlani, mint a Demokratikus Koalíció történetének valamennyi elnökválasztása: a párt tagjai online szavazáson döntenek 2025. május 28., szerda 0 óra és június 1., vasárnap 24 óra között.

Mint arról az Index is beszámolt, Dobrev Klára május 8-án jelentette be, hogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke lemond a párt vezetéséről, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a választáson sem indul. Az európai parlamenti képviselő emellett közölte azt is, hogy elválnak Gyurcsány Ferenctől.

A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint: „A változások legtöbbször félelmet keltenek. Az ismeretlentől való félelem egyidős velünk; amit nem ismerünk, az gyakran annál is ijesztőbbnek tűnik, mint amiről már pontosan tudjuk, hogy mennyire az. Pedig a változás lehet jó is, a változás jelenthet lehetőséget is, mert nem minden rossz, ami ismeretlen.”

Az elnökválasztásig tartó átmeneti időszakban a pártot Molnár Csaba ügyvezető alelnök irányítja. „Döntöttünk, változunk. A változás lehet jó is, a változás jelenthet lehetőséget is, mert nem minden rossz, ami ismeretlen” – húzta alá Dobrev Klára.

Pénteki Facebook-bejegyzésében pedig azt írta, hogy eljött az ő ideje, és harcolni fog tovább, valamint élete legnehezebb döntése volt, azonban van egy közösség, amit nem hagyhat cserben.

„Mert hiszek abban, hogy egy országot nem lehet sötétségben tartani, hogy a tisztesség nem gyengeség, hogy a szeretet és az empátia nem naivitás, hanem erő. Nem ígérem, hogy könnyű lesz. De azt igen, hogy végigmegyek ezen az úton. Mert most először nemcsak érzem, hanem tudom is: itt az én időm. És nem vagyok egyedül” – írta, hozzátéve: „Ez most már az én felelősségem. A mi közös felelősségünk. És én készen állok.”