Adatokat osztott meg Hadházy Ákos a Voks 2025-ről

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán tett közzé adatokat az eddig visszapostázott Voks 2025-ről. A politikus azt állítja, hogy a számok megbízható forrásból származnak.

Április 22-től egészen május 9-ig minden hétköznapról közzétette, hogy az adott napon hány darab levél érkezett a postán.

04. 22., hétfő: 1500;

04. 23., szerda: 2500;

04. 24., csütörtök: 8500;

04. 25., péntek: 7500;

04. 28., hétfő: 12 000;

04. 29., kedd: 17 500;

500; 04. 30., szerda: 37 500;

500; 05. 05., hétfő: 34 000;

000; 05. 06., kedd: 36 500;

500; 05. 07., szerda: 71 500;

500; 05. 08., csütörtök: 50 500;

500; 05. 09., péntek: 54 000 darab.

Az összesen 333 500 darab visszaküldött levél Hadházy szerint „elég sovány”. Kiemelte azt is, hogy – állítása szerint – a posta mindennap települési összesítést küld az államnak.

Az adatok után hat pontban személyes véleményét is megosztotta az oldalán, amelyben kitért arra is, hogy szerinte nagyon kevés helyre érkeztek meg a szavazólapok.

A nevetségesen alacsony szám így is mutatja, mennyire gondolják komolyan az emberek, hogy ez egy valódi szavazás

– fogalmazott.

Erről szól a Voks 2025

Orbán Viktor miniszterelnök még március elején jelentette be a véleménynyilvánító népszavazást, amely egyetlen kérdésből áll. A referendum politikai jelentőségéről itt írtunk. Ugyanekkor a Medián készített felmérést arról, hogy a magyar emberek 56 százaléka ellenzi, míg 39 százaléka támogatja északkeleti szomszédunk uniós tagságát. A szavazólapokat áprilisban kezdték el nyomtatni, majd postázni. A kormányfő a közösségi oldalán jelentette be, hogy szavazott az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló véleménynyilvánító népszavazáson. A képek tanulsága alapján a „nem” mellett tette le a voksát. Március közepén Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke úgy nyilatkozott a kérdésben, hogy az ukrán állam „semmilyen tekintetben” sem felel meg az uniós csatlakozási kritériumoknak, majd hozzátette: „Egy háborúban álló országról van szó, tehát senki nem gondolhatja komolyan, hogy ez most egy releváns kérdés.” Az ellenzéki szervezet a Nemzet Hangja elnevezésű kérdőívén bónuszkérdésként szerepelt Ukrajna csatlakozása, amire a résztvevők 58 százaléka szavazott igennel.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy egyre több helyről tűntek el az Ukrajna EU-tagságáról szóló szavazás levelei. Németh Balázs, a Fidesz frakciószóvivője szerint az ellenzék a postaládákból lopkodja ezeket a borítékokat. Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója pedig Csepelen eltűnt szavazólapokról számolt be.

(Borítókép: Hadházy Ákos 2025.május 13-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)