Egy körözött férfi menekült a rendőrök elől, még a gumi is leesett az autója kerekéről

A megalapozott gyanú szerint május 13-án hajnalban figyeltek fel rendőrök a negyvenéves, vagyon elleni bűncselekmények miatt körözés alatt álló férfi által vezetett személygépkocsira, amelyen nem volt első rendszám.

A rendőrök megkülönböztető jelzést használva többször próbálták megállítani, de a férfi figyelmen kívül hagyta az utasításokat, és a KRESZ több szabályát is megszegve úgy menekült, hogy eközben civilek, valamint a rendőrök életét, testi épségét veszélyeztette. Több olyan veszélyes manővere is akadt, amikor a civil és a rendőrautó sofőrje is hirtelen fékezéssel, valamint kitéréssel tudta csak elkerülni az ütközést.

Időközben az autó első kereke defektet kapott, majd a gumi is leesett a felniről, de a sofőr ennek ellenére sem állt meg. Miután az autóval a férfi már nem tudott továbbmenni, kiszállt és futva próbált elmenekülni a rendőrök elől, akik egy erdős területen utolérték, elfogták, és előállították a rendőrkapitányságra.

Az elkövető drogtesztje pozitív eredményt mutatott, nem volt jogosítványa, az autó műszakija lejárt, továbbá kötelező biztosítással sem rendelkezett.

A nyomozó ügyészség intézkedett a többszörösen büntetett – főleg erőszakos és vagyon elleni, de ugyanilyen bűncselekményt is elkövető – férfi őrizetbe vételéről, majd gyanúsítottként hallgatta ki, és indítványozta letartóztatása elrendelését. A kényszerintézkedés tárgyában a bíróság dönt.

A gyanúsított által elkövetett egyéb bűncselekmények és a közlekedési szabálysértések miatt a Gödöllői Rendőrkapitányság indított eljárást.