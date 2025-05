Lázár János Dombóváron tart utcafórumot: Szerencsére a helyiek elzavarták az előző polgármestert

A korábbi hódmezővásárhelyi polgármester az elmúlt hetekben több városban is tartott már hasonló fórumot, ahol a közlekedési fejlesztések mellett aktuálpolitikai témák is terítékre kerültek, és nem maradtak el a feszült pillanatok sem.

A miniszter a csütörtöki eseményt beharangozó Facebook-posztjában utalva az előző lakossági fórumok zökkenőmentesnek nem nevezhető történéseire, azt írta: „Nem állíthat meg semmi! Se trombiták, se bekiabálások!” Tudósításunkban folyamatosan beszámolunk a dombóvári Lázárinfó legfontosabb történéseiről.

Cikkünk frissül!

Lázár János Csibi Krisztina meghívására érkezett a városba, ahol meglehetősen rossz időjárási körülmények között indult a Lázárinfó, ahol Pintér Szilárd polgármester jelen volt. A tizenhétezer fős településen az önkormányzati választások idején több, mint hatezer voksot kapott a Fidesz

Azért sietek, mert zaklatott lelkiállapotú Szabó Bálint, dél-alföldi trombitás barátunk nincs még itt

– viccelődött a miniszter, mielőtt belefogott volna a beszédébe.

Lázár Dombóváról szólva megemlítette, hogy a város süllyedését az akadályozta meg, hogy a helyiek „elzavarták a korábbi polgármestert”, Szabó Lórándot, akitől korábban elmondása szerint egy pohár vizet sem egy falat ételt sem kapott, amikor szakmai konzultációra érkezett és órákat töltött a településen.

Lázár szerint komoly adósságaik vannak a Tolna vármegyei város felé. Említette az M9-es autópályának ügyét például, amit most „leporolt”. Kérdés, hogy a 25 kilométert, amely összeköti a települést Kaposvárral, lehet-e négysávosítani. Mint arról beszámolt, elrendeli a munkát. A 67-es főútra megpróbálják a többi szigetvár-környéki települést is rácsatlakoztatni. Dombóvár és Szekszárd összekötése is tervben van a miniszter elmondása szerint.

Lázárt „bezárhatják a városházára”

Vannak olyan ügyek, amelyeket, ha nem old meg „bezárják a városházára”, viccelődött Lázár János, megemlítve többek között a helyi kórházi szakrendelő intézetek és a mentőállomás felújításának kérdését, továbbá egy 8 milliárdos sportcentrum megvalósítását.

Lázár János az Európai Unió döntéseit említve elmondta a helyieknek, hogy Magyarország majd több milliárd eurót fizet be Brüsszelnek, hogy az ukránokat harcoltassák, és ez a helyiek pénztárcáját is érinti majd. Olyan ország polgárai vagyunk, akik elvesztettek két világháborút, mondta a miniszter, majd hozzátette, hogy a fölfoghatatlan veszteségek miatt, nem engedhetnek a kormányzás közelébe olyan embert – utalva Magyar Péterre – aki a háborút támogatja. Lázár szerint a Fidesz védi majd meg az embereket a háború lehetőségétől.

„Nem olyan régen egy új ellenzéki párt képviselője azt mondta Brüsszelben, hogy nekik annál jobb, minél rosszabb a magyaroknak” – utalt Lázár János Kollár Kinga hírhedt felszólalására.

Minél jobb Ukrajnának, annál rosszabb lesz a Magyaroknak Magyarországon

– ismételte meg Lázár a már sokat hangoztatott mondását Ukrajna Európai Uniós csatlakozását illetőeb, hozzátéve az ukrán munkavállalók korlátok nélküli Magyarországra érkezését, továbbá a Brüsszelnek fizetendő milliárdokat”.

Én még emlékszem arra, amikor mindenki hülyének nézett minket, amikor mondtuk, hogy veszélyt jelentenek a migránsok. Most is, azért szólunk előre, mi fideszesek, mert olyan információk birtokában vagyunk, ami jelzi, hogy a magyarok veszélyben lesznek, ha bejönnek az ukránok, akiknek egymillió fegyverük van a hazájukban

– jelentette ki Lázár János.