Nem a német törzs okozta a halálos megbetegedéseket Magyarországon, már tisztul a kép

Továbbra is nyomoznak a szakemberek a több marhatelepen is pusztító ragadós száj- és körömfájás vírusának ügyében. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a hvg.hu megkeresésére közölte, hogy a vizsgálatok a vírustörzs magyarországi megjelenésére és terjedésére is kiterjednek.

Az eddigi vizsgálatok nem tártak fel egyértelmű kapcsolatot az egymást követő kitörések között, illetve nem lehet kizárni azt sem, hogy a vírust mesterségesen állították elő

− mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfón.

A Nébih szerint a Magyar Nemzeti Referencia Laboratórium azonosította a vírus szerotípusát, úgynevezett O típusú ragadós száj- és körömfájás vírusról van szó. A törzs nem azonos a Németországban azonosított vírustörzzsel, az Európai Unió referencialaboratóriuma által végzett teljes körű elemzés még folyamatban van.

A tényleges fertőzési forrás egyelőre nem ismert. Az eddig elvégzett vizsgálatok nem igazolták, hogy egy vendégmunkás által került volna a vírus a kisbajcsi telepre.

A hivatal azt is közzétette, hogy a rábapordányi járványkitörés óta nem jelentettek újabb járványkitöréseket, és nem merült fel újabb gyanú sem. Amennyiben nem lesz több eset, akkor május 30-án kihirdethetik a száj- és körömfájástól való mentességet.

Két hónappal korábban indult a járvány

A március elején kezdődött járvány miatt több környező ország is lépéseket tett a terjedés megakadályozása érdekében, hétvégén Ausztria jelentett be korlátozásokat, emiatt több határátkelőnél alakult ki komolyabb torlódás.

Emellett folytatódott a járművek fertőtlenítése, valamint Nagy István agrárminiszter közölte, hogy további intézkedéseket hoztak:

Az érintett telepeket zárlat alá vették, valamint védőzónákat jelöltek ki. A gépjárművek csak fertőtlenítés után tudnak be-, illetve kimenni.

A határátkelőhelyeken Hegyeshalomtól Esztergomig fertőtlenítés zajlik, ahogy az autópálya-felhajtóknál is.

Az érintett telepek településeire is csak fertőtlenítés után lehet bejutni vagy onnan kihajtani.

A telepek köré a vadállomány távoltartására villanypásztort telepítettek.

A kistermelőknek a védekezéshez szükséges fertőtlenítőszereket ingyen biztosítják. Az adott önkormányzatnál lehet jelezni az igényt, a vegyszereket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szállítja.

Ausztria mellett pedig Szlovákiában is terjed a ragadós száj- és körömfájás járvány, amely már hat marhatelep állatait fertőzte meg bizonyítottan. Richard Kovacs mezőgazdasági miniszter szerint ez ugyan nem okoz ellátásproblémát, sem áremelkedést, viszont állatok ezreit érinti. Emellett többen be sem jelentik a fertőzést, és éjszaka, titokban szállítják az állatokat. Matus Sutaj Estok belügyminiszter pedig határlezárásokat lengetett be Magyarország felé, ezt a szlovák kormány hétfőn el is fogadta.

Az Indexen nemrég egy riport is megjelent arról, miképp élték meg Nyugat-Magyarországon a szarvasmarhák leölése következtében kialakult helyzetet. Cikkünk ide kattintva érhető el.

Az áprilisi Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, nem zárható ki, hogy mesterségesen előállított vírus miatt robbant ki a ragadós száj- és körömfájás járvány. Ezzel kapcsolatban Nagy István agrárminiszter közölte, hogy szakemberek és laboratóriumok folytatnak vizsgálatot a vírus eredetének feltárására.

Kemenesi Gábor virológus ugyanakkor nem tartja valószínűnek, hogy valaki összerakott egy vírust, a genetikai adat mindössze indikációként szolgálhat, de a járvány eredetét egyéb nyomozásoknak kell feltárnia. Mint korábban megírtuk, pécsi virológusok is igyekeztek tudományos hátteret adni a lehetséges mesterséges eredethez.

Ezt követően több környező ország is behozatali korlátozásokat vezetett be a betegség terjedése miatt, a magyar kormány pedig a gazdák kártalanításáról hozott döntést. Ugyanakkor az állatok leölését is végrehajtották, és folytatódik a vizsgálat is a járvánnyal kapcsolatban.