A médiatanács célkeresztjében a Fehér Lótusz, a holland hatóságokhoz fordultak

43 millió forint támogatás kiosztásáról döntött május 13-án, keddi ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A médiatanács hibás korhatár-besorolás vagy annak elmulasztása miatt három külföldi médiaszolgáltató műsorát is megvizsgálta, és mindegyik esetben megállapította a jogsértést, ezért értesítette a joghatósággal rendelkező országok hatóságait. Döntöttek a Katolikus Rádió Zrt. kaposvári sugárzási jogának meghosszabbításáról, illetve vizsgálták az Alza egyik reklámját is, de azzal kapcsolatban nem találtak problémát.

Újabb jelentős támogatási összegek odaítéléséről döntött május 13-i ülésén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa. Az NMHH ugyanakkor három műsorszám korhatár-besorolásával kapcsolatban is jelzést tett a joghatósággal rendelkező külföldi médiahatóságok felé – írta az MTI.

A közlemény szerint a közösségi médiaszolgáltatók folyamatos működéséhez támogatást nyújtó REZSI2025 pályázat harmadik fordulójában nyolc pályázónak összesen 43 millió forintot ítélt meg a médiatanács.

Az egyedül pályázó, érvényes ajánlatot benyújtó Katolikus Rádió Zrt. lett a nyertese annak a pályázati eljárásnak, amelyet a Kaposvár 102,6 MHz helyi vételkörzetű rádiós médiaszolgáltatási lehetőség 2025. augusztus 9. napjával kezdődő közösségi jellegű használatára írt ki a testület. A pályáztatásra azért került sor, mert a jelenlegi médiaszolgáltatónak, a Katolikus Rádió Zrt.-nek augusztus 8-án 12 év után lejár a médiaszolgáltatási jogosultsága – tették hozzá.

Bejelentésre vizsgálta a hatóság a cseh joghatóság alá tartozó Filmcafé Hungary állandó megnevezésű médiaszolgáltatáson február 27-én 21 órai kezdettel sugárzott Már megint egy dilis amcsi film című műsorszámot, amelyet a médiaszolgáltató korhatári jelölés nélkül adott közre.

Ez a besorolás a magyar szabályozás szerint az I. korhatár-kategóriának (korhatárra tekintet nélkül megtekinthető) felel meg, ugyanakkor a Nemzeti Filmiroda (NFI) a műsorszámot, amelyet a médiaszolgáltató változatlan tartalommal tett elérhetővé, a IV. (tizenhat éven aluliaknak nem ajánlott) korhatári kategóriába sorolta – tájékoztattak. Megjegyezték, hogy az NFI besorolása a magyar szabályozás alapján mind a médiaszolgáltatókat, mind a médiatanácsot köti.

Úgy folytatták, hogy a VI. korhatári kategóriába sorolta az NFI a Gonosz halott: Az ébredés című műsorszámot, amelyet a román joghatóság alá tartozó Moziverzum 2025. március 19-én 21 órai kezdettel, 15 éven aluliaknak nem ajánlott jelöléssel, és ugyancsak változatlan tartalommal adott közre. A médiaszolgáltató a műsorszámot csak akkor tehette volna közzé, ha megfelelő műszaki intézkedéssel biztosítja, hogy kizárólag csak 18 éven felüli nézők számára legyen elérhető – fűzték hozzá.

Közölték azt is, hogy a holland joghatóság alá tartozó, MAX megnevezésű lekérhető (streaming) médiaszolgáltatáson elérhető A Fehér Lótusz című műsorszám 3. évad 4., Van, aki rejteget, van, aki keres című epizódját a médiaszolgáltató „14”-es korhatári jelöléssel látta el, azonban tekintettel a film tartalmára, üzenetére és képi világára, az a magyar szabályozás alapján a IV. korhatár-kategóriába tartozónak minősülne (tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott).

A hatóság mindhárom esetben értesítette a joghatósággal rendelkező külföldi médiahatóságokat, és kérte a szükséges intézkedések megtételét.

Mint írták, az Alza.hu reklámját is kifogásolta egy bejelentő, amelyet január 13-án több alkalommal is sugárzott az ATV és a holland joghatóság alá tartozó Mozi+ csatorna. A médiaszolgáltatók a reklámot az előírt optikai és akusztikus figyelemfelhívó jelzés mellett sugározták, és a közzététel alatt nem sértették meg a reklámhangerőre vonatkozó előírásokat sem, mivel a kereskedelmi közlemény korhatár-besorolása is megfelelő volt, nem sérültek a médiaigazgatási szabályok.

A médiatanács heti üléseinek teljes napirendje megtalálható a testület honlapján, ahogy az ülésekről készült jegyzőkönyvek, illetve valamennyi határozat is, a legfrissebbek a szükséges hitelesítési és adminisztrációs átfutási idő után lesznek nyilvánosak – áll a közleményben.