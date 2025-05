Tizennégy év fegyház a bekattant katonai ügyésznek, aki álmában fojtotta meg feleségét

„Egész életemben gyászolni fogom Mariannt. Ez az egész tragédia nem történt volna meg, ha ő nem mondja ki azt a bizonyos mondatot” – közölte a Szegedi Törvényszéken az utolsó szó jogán D. Dániel volt katonai ügyész, aki 2022 novemberében – egy veszekedést követően – megfojtotta alvó feleségét.

Hülye és bolond vagy! Nem vagy férfi, és az sem biztos, hogy a gyerek tőled van!

– vágta a nő azon a bizonyos estén a férje fejéhez, elutasítva annak minden gyengéd közeledését.

D. Dániel éjfél körül bement közös hálószobájukba, az alvó nő combjára ült, majd megfojtotta a védekezésre képtelen asszonyt. Ezután a férfi bement a másik szobában alvó másfél éves kisfiához. A gyilkosságot követő reggelen ellátta a gyereket, akit édesanyjára, a kisfiú nagymamájára bízott, megsétáltatta a kutyáját, majd november 16-án este feladta magát a rendőrségen.

A férfi pszichiátriai kezelés alatt állt

A vádirat szerint D. Dániel 2019 óta élt házasságban a szintén ügyészként dolgozó nővel. 2011 óta tartó kapcsolatuk már a gyermekük születése előtt kezdett megromlani. A veszekedések 2022-ben állandósultak, szóba került az is, hogy elválnak egymástól.

2022 novemberében, a gyilkosság estéjén a katonai ügyész feleségével és közös gyermekükkel Szegeden tartózkodott. Az esti órákban hazaérkező nő nehezményezte, hogy a férfi még nem fürdette meg a másfél éves kisfiút, és a sétáltatás után nem törölte le a kutya lábát. Az indulatos vitában szó szót követett, majd elhangzott az a bizonyos mondat is. A feldúlt asszony a hálószobába ment, majd elaludt. A férfi éjfél körül az alvó feleség combjára ült, két kézzel megragadta a nyakát, és addig szorította, amíg a nő a helyszínen az életét vesztette.

A bűncselekmény elkövetésekor a férfi az elmeműködés olyan kóros állapotában szenvedett, amely enyhe fokban korlátozta őt abban, hogy cselekménye következményét felismerje, illetve e felismerésnek megfelelően cselekedjen.

A vádlottat védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette elkövetésével vádolta meg a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Főügyészség.

D. Dánielnek sokszor sötét gondolatai voltak

A büntetőügy során Gaudi Tibor bíró több tanút is meghallgatott. D. Dániel egykori élettársa elmondta, hogy a párkapcsolatuk során gyakoriak voltak a veszekedések. Elmondása szerint az egykori katonai ügyésznek személyiségéből fakadóan lételeme volt a harc, valamint az, hogy a másik fél fölé kerekedjen. A nő megjegyezte, hogy fizikai agresszió nem történt, de hangulatingadozás, indulatkezelési problémák és kényszeres viselkedés jellemző volt a férfira együttélésük idején. Korábbi élettársa arról is beszámolt, hogy D. Dánielnek „sötét gondolatai” is voltak.

A gyilkosságot követően a férfit több pszichiáter is megvizsgálta, illetve kezelte. A IMEI-ben adott szakvélemény szerint D. Dániel „teátrális, tünettúlzó és szenzitív személyiség”.

A férfi egyik közeli barátját is meghallgatta a bíróság: ő a „hektikus” jelzővel minősítette a férfit, valamint annak házasságát. Ahogy fogalmazott, folyamatosak voltak a veszekedések és civódások a volt katonai ügyész és felesége között.

A tanú a vádlott nejével kapcsolatos személyes tapasztalatai során a „hisztiroham” kifejezést használta a néhai feleség viselkedésének minősítésére. D. Dánielről azt mondta, hogy normális, szerethető, törődő embernek ismerte meg, aki „a légynek sem tudna ártani”.

Nyolc hónap hallgatás: bizonyítékok és szavahihetőség

Az ügyben eljáró ügyész, Biró Viktor és az elhunyt nő ügyvédje, Nikula János sérelmezte, hogy D. Dániel felesége emlékének meggyalázásán keresztül védekezett.

Semmiben nem mondott igazat a vádlott, hazudott a bíróságnak

– jelentette ki Nikula János.

Gaudi Tibor bíró az ítélet indoklásakor kifejtette, a vádlott azután, hogy jelentkezett a rendőrségen, nyolc hónapon át hallgatásba burkolózott. Csak ezt követően kezdett arra hivatkozni, hogy a házastársa viselkedése miatt benne felgyülemlő feszültség robbant ki belőle a bűncselekmény éjszakáján. Az eljárás során azonban számos bizonyíték erősen kérdésessé tette a vádlott szavahihetőségét. Az áldozaton és a vádlotton sem találtak védekezésre utaló sérüléseket. A bíróság nem fogadta el a vádlott védekezését, hogy erős felindulásban követte el az emberölést.

Az ítélettel szemben az ügyészség súlyosítás, a vádlott és védője eltérő minősítés és enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (h., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 10:00–22:00, sze.: 12:00–16:00). Az egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.

(Borítókép: D. Dániel . Fotó: Kunstár Csaba / Index)