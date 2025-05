Parkolási botrány: az egyik vádlott elárulta, milyen kapcsolatban volt Bolla Tibor a „Nagymesterrel”

Második felvonásához ért a vádlottak vallomásának sora a Főváros Törvényszéken, a parkolási botrány ügyében eddig három vádlott szólalt meg a szerdai napon. Mindenki tagadta, hogy köze lenne a korrupciós ténykedéshez, állították, hogy nem kaptak pénzt, és ha parkolási ügyben valakihez került is, azt csak is a „Nagymestertől” kaphatták.

Szerdán Horváth Csaba és Tóth Csaba, a zuglói parkolási botrány első- és másodrendű vádlottjai tagadták, hogy korrupciós bűncselekményeket követtek volna el. Pénteken ismét a vádlottak tehettek vallomást a Fővárosi Törvényszék bírája előtt, egyikük azonban még korábban lemondott a tárgyaláson való megjelenésről. Molnár Zsoltnak így nem kellett a héten vallomást tennie, valamint felelni a kérdésekre, az ügyészség viszont kötelezte volna a megjelenésre. A bíróság ezt elutasította, Molnár védője pedig megjegyezte, hogy a férfinak joga van a távolmaradáshoz, vallomást pedig bármikor tehet az eljárásban, és fog is. Sz. Zoltán, az ügy negyedrendű vádlottja, korábban a SIS Parking Kft. ügyvezetője, pedig most jelezte, hogy vallomást csak később tenne, így a bíróság ismertette a korábbi vallomását.

Az ember, akinek a kezén milliók mentek át

Sz. többször is tett vallomást az ügyészségen, amikben részletesen vallott, leginkább Fuzik Zsolttal való kapcsolatáról. Az első alkalommal ugyan nem tett vallomást, másodjára már az alku kezdeményezése miatt többször is felkereste a vádhatóságot, hogy beszéljen a történtekről.

Fuzik Zsoltot 2010 környékén ismerte meg, ő ekkor a SIS Parking Kft. ügyvezetője volt, és a nyolcadik kerületben üzemeltették a parkolást. A férfi elmondta neki, hogy Zuglóban is fizetős parkolást terveznek bevezetni, és a közreműködésért Horváth Csaba pénzt kér a cégtől. Erre nem tudott semmi konkrétat mondani, mert nem tudták, mennyi lesz a nyereség a kerületben. Molnár Zsolttól tudta meg, hogy mennyiért kell beadniuk a pályázatot a parkolási rendszer kiépítéséhez, ezért pedig a nyereség felét szerette volna megkapni, illetve az automaták beszerzéséhez is 30 milliót kértek, de a bevételekből csak Horváthnak és Tóthnak adtak pénzt. Az összegeket azonban nem Sz. vitte a képviselőknek, hanem Fuzik jelentette neki, hogy kifizette őket a SIS pénztárából.

Sz. Zoltán hozzátette, hogy egyiküket sem ismerte, Horváth Csabával is csak véletlenül találkoztak az egyik bevásárlóközpontban, ott mutatta be őket egymásnak Fuzik Zsolt. Ugyanígy ismerte meg J. Tamást, a zuglói Fidesz korábbi elnökét. Fuzik Zsolttal később egy másik cég megvásárlásáról döntöttek, ez volt a SYS IT, amivel kapcsolatban napi szintén intézte az informatikai teendőket. Formálisan ugyan nem volt köze a cégekhez, de rendszeresen intézte az ügyeit és ment tárgyalásokra, amikről heti szinten jelentett Sz.-nek.

A parkolásokat 2020-ra már három kerületben intézték, Józsefváros és Zugló mellett Újbudán is nyertes pályázatot adtak le. Utóbbinál a vallomás szerint Fuzik mondta, hogy ismeri B. Lászlót az önkormányzatnál, aki a tenderért cserébe havi négy millió forintot kért a cégtől, arról azonban nem volt információjuk, hogy belenyúlt-e bárki a pályázatba, mert emlékei szerint versenytársuk sem volt. Sz.-ék úgy gondolták, hogy ki tudnak termelni ekkora nyereséget, így belefér, hogy még B.-nek is fizessenek havonta több millió forintot. Neki is Fuzik vitte a pénzt. B. Lászlóval csak akkor találkozott, amikor a Covid idején bevezetett ingyenes parkolás miatt nem volt bevételük, így nem tudta kifizetni a képviselőt, ő pedig ezt sérelmezte.

Végül elmondta, hogy haragszik Fuzikra, amiért nem úgy működött a cég, ahogy azt ő szerette volna. A pénzek kifizetéséről a társa döntött egyszemélyben, noha belátja, hogy nemet is mondhatott volna ezekre az ötletekre, de szerinte Fuzik akkor is pénzelte volna ezeket a személyeket. A vallomás felolvasás végeztével csak Horváth Csaba szólt hozzá az elhangzottakhoz, kiemelte, hogy Sz. Zoltán nevét nem ismeri, de még Fuzik sem tett róla említést.

Budaörs, Tokaj és Zala

Sz. egy ügyészi kérdésre árulta el, hogy Bolla Tibort ismeri, többször is találkozott vele, amikor a BKV-val kötött szerződéseket kellett módosítani, esetleg hosszabbítani. A találkozókra Bollát rendszeresen kísérte valaki a közlekedési cégtől, de Fuzik nem csatlakozott hozzájuk, mert korábban volt büntetőügye a vállalattal.

Csak később derült ki számára, amikor összefutott Bollával Fuzik budaörsi otthonában tartott születésnapi partin, hogy a kettejük baráti viszonyt ápolnak. Később ugyanilyen alkalmakkor találkozott a BKV akkori vezetőjével Tokajban és valahol Zala vármegyében is.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Bolla Tibort hétfőn felmentette Karácsony Gergely, miután kiderült, hogy a vezérigazgató szoros kapcsolatot ápolt a BKV-ba beépült bűnszervezet vezetőjével, Fuzik Zsolttal. Bolla kedden még tagadta, hogy közvetett üzleti kapcsolatban álltak, ahogy azt is, hogy együtt nyaraltak volna – noha ezt fényképek is bizonyították, és többek között cégadatokkal támasztotta alá állításait.

Többévnyi börtönbüntetést kért az ügyészség

A vádirat szerint Horváth Csaba és Tóth Csaba 2017 és 2019 között 250 millió forint vesztegetési pénzt vett át Fuzik Zsolttól, a SIS Parking Kft. lobbistájától azért, hogy a cég nyerje el a zuglói parkolás üzemeltetését, illetve egy alvállalkozó a parkolóautomaták beszerzését. J. Tamás pedig 8 millió forintot kapott azért, hogy ne akadályozza a közbeszerzési eljárást és a szerződés megkötését. B. Lászlót azzal vádolja az ügyészség, hogy havi 4 millió forintot kapott 2017 és 2020 között azért, hogy a SIS Parking nyerje el az újbudai parkolás üzemeltetésére kiírt közbeszerzési eljárást, illetve működtesse a rendszert. Baja Ferenc ellen az a vád, hogy 2019-ben 30 millió forintot kért és kapott a SYS IT Services Kft.-től azért, hogy a főpolgármester informatikai főtanácsadójaként ne akadályozza, hogy keretszerződés jöjjön létre a BKV és a SYS Services Kft. között a közlekedési vállalat informatikai rendszerének üzemeltetésére.

Erről tudomást szerzett Molnár Zsolt is, aki 40 millió forintot kért és kapott befolyása érvényesítésének érdekében Baja Ferencen keresztül a cégtől, aki ezt követően újabb összegeket vett át a társaságtól.

MINDEZEK MIATT AZ ELŐKÉSZÍTŐ ÜLÉSEN AZ ÜGYÉSZSÉG A VÁDBAN FOGLALTAK BEISMERÉSE ESETÉN HORVÁTH CSABÁRA 6 ÉV BÖRTÖN- ÉS 50 MILLIÓ FORINTNYI PÉNZBÜNTETÉST KÉRT.

Tóth Csabára szintén 6 év börtön- és 50 millió forintos pénzbüntetés kiszabását, J. Tamás esetében 4 év börtönt és 30 millió forint pénzbüntetést indítványozott, B. Lászlóra vonatkozólag pedig 6 év börtön- és 50 millió forint pénzbüntetés kiszabását kérte. Baja Ferencet 4 évre zárná börtönbe az ügyészség, és 15 millió forintra büntetné, Molnár Zsoltra pedig két év börtönbüntetés és 25 millió forint pénzbüntetés megállapítását kérte az ügyész. Sz. Zoltánt illetően az ügyészség egy korábban megkötött alkura hivatkozva mértékes indítványként másfél év szabadságvesztést kért a vádlottra, amit határozott időre felfüggesztene, és még 30 millió forintnyi pénzbüntetést is ki kellene fizetnie. Az egyezséget a bíró hagyta volna jóvá, azonban a vádlott nem ismerte el a bűnösségét, így ezért és más okból kifolyólag sem állapodhattak meg.

Koncepciós vádak Horváth Csaba szerint

Mint megírtuk, Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatójának 2022-es vallomása szerint Fuzik Zsolt, a SIS Parking Kft. egyik vezetője legalább 250 millió forintot adott át Tóth Csabának. Horváth Csaba az előkészítő ülésen visszautasította és koncepciósnak nevezte a vádakat. Kijelentette, hogy soha nem követett el törvénysértést, a parkolási ügyekre pedig semmi befolyása nem volt. Szerinte a vád egy olyan személy, Fuzik Zsolt vallomásán alapul, akit súlyos, akár 20 éves szabadságvesztés is fenyeget.

Végül kifejezte reményét, hogy az eljárás során szembesítheti Fuzik Zsoltot hazugságaival. Baja Ferenc úgy nyilatkozott: a vádirat alapján nem érti, ő kit befolyásolt volna. Ugyancsak kifogásolta, hogy olyan dologgal vádolják, amit nem tett meg, ezért nem is érti a vádiratot. Molnár Zsolt szintén tagadta a vádakat, illetve azt kérte, hogy vessék alá poligráfos vizsgálatnak, mert az bizonyítaná az ártatlanságát.

(Borítókép: Horváth Csaba és Tóth Csaba a Fővárosi Törvényszéken 2025. március 14-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)