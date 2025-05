Mégis mi a fene az a csüngő csucsor, ami annyira megtetszett Lázár Jánosnak?

Dombóvárra érkezett az építési és közlekedési miniszter Lázárinfó elnevezésű kampánykörútja. A Tolna vármegyei városban Lázár János azzal viccelődött, hogy sietnie kell, mert „zaklatott lelkiállapotú Szabó Bálint, dél-alföldi trombitás barátunk nincs még itt”. Szabó Bálint azonban nem sokkal később megérkezett, majd egy érdekes beszélgetés alakult ki a tárcavezető és egy idős helyi úr között. A dombóvári férfi többször is felemlegette a csüngő csucsort, jelzőként használva azt egyes politikusokra. Lázár Jánosnak pedig annyira megtetszett a szó, hogy előbb felírta magának a jegyzetfüzetébe, a fórum későbbi pontjain pedig már ő maga is többször felemlegette.

A nap nyertese egyértelműen a csüngő csucsor lett, a feledés homályába taszítva az áttelelő poloskákat, kullancsokat, vagy éppen a vámpírokat. Na de mégis mi a fene az a csüngő csucsor? És mit keres egy politikai fórumon mint főszereplő?

Ha röviden kellene bemutatni a csüngő csucsort, más növényeken kapaszkodva élő növényként lehetne jellemezni. A Botanikaland ismeretterjesztő oldal meghatározása szerint a csüngő csucsor, vagy másik nevén jázmincsucsor (Solanum iaxum) egy Dél-Amerikából származó erőteljes növekedésű kúszónövény, ami közeli rokonságban áll a Magyarországon elterjedt keserű csucsorral. Fagyérzékeny, félörökzöld évelő növény, fehér vagy halványkék virágai miatt előszeretettel tartják. Őszre beérő gömbölyded termései ugyan látványosak, azonban nem árt vigyázni velük:

az ember számára mérgezőek, ahogyan a csucsor összes többi része is.

A Botanikaland szerint a csüngő csucsor napos, félárnyékos helyet, jó vízáteresztő képességű talajt igényel, de rosszabb minőségű talajokban is képes elélni. ha valaki szeretné felfuttatni, érdemes előtte rögzíteni a hajtásait, különben bokrosabb lesz, vagyis csüngeni fog.

Akkor most már a politikában is lehetnek csüngő csucsorok. Nemcsak kullancsok vannak, hanem csüngő csucsorok is. Kisvárdán kullancs, Dombóváron csüngő csucsor