Dobrev Klára elárulta, miért egyszerre jelentette be Gyurcsány Ferenc visszavonulását és a válást

Dobrev Klára interjút adott Dull Szabolcs Ötpont című műsorában, amelyben beszélt Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról, válásukról és a Demokratikus Koalíció (DK) jövőjéről.

Mint múlt héten megírtuk, Gyurcsány Ferenc visszavonul a közélettől és elválnak Dobrev Klárával. A váratlan bejelentésből kiderült, hogy a volt miniszter a párt vezetéséről is lemond, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, és a választáson sem indul. Továbbá külön utakon folytatják Dobrev Klárával, ami „életünk talán legnehezebb döntése”.

Dobrev Klára a műsorban elmondta, hogy a válásuk nem függ össze azzal, hogy Gyurcsány Ferenc kilép a DK-ból, házasságuk felbontása már több hónapja húzódott. Elmondta, hogy csupán azért egyeztette egy időpontra mindkét bejelentést, mert abban reménykedett, hogy Gyurcsány Ferenc távozása mellett kevesebb figyelem irányul majd a válásukra. Kiemelte, közös gyermekeit akarta védeni attól, hogy bulvártéma váljon szüleik válásából.

Elárulta, hogy Gyurcsány Ferenccel már hónapok óta nem élnek együtt, ráadásul az Apró-villát is eladják. Ha beszélnek egymással, azt legtöbbször tízéves közös gyermekük ügyében teszik, a politikai témákat kerülik. Arról is nyilatkozott, hogy miért ő jelentette be Gyurcsány Ferenc visszavonulását: „Ez az ő kérése volt kifejezetten.” A DK volt elnöke nem akart okot adni – egy búcsúvideóval vagy poszttal – a kormánynak arra, hogy „gyurcsányozzanak”. Dull Szabolcs megemlítette, lehetséges-e, hogy Gyurcsány Ferenc nem önszántából lép vissza a közélettől, amire Dobrev a következőt reagálta:

Higgye el, hogy Gyurcsány Ferencnek erős akarata van, a politikában és a magánéletben is, ez az ő döntése volt.

Hangsúlyozta, hogy volt férje visszavonulása hosszú hónapok mérlegelését követő döntés volt, és nem szándékosan azon a napon jelentették be, amikor Magyar Péter nyilvánosságra hozta a honvédelmi miniszter beszédéről kiszivárgott hangfelvételt.

Dobrev Klára indul a DK elnöki posztjáért

Mint kiderült, Dobrev Klára egyedüliként indul a Demokratikus Koalíció (DK) elnöki posztjáért. A közleményben az ügyvezető alelnök kiemelte, hogy továbbra is a DK az egyetlen párt Magyarországon, amelyben a teljes tagság szavazhat az elnök személyéről. Az elnökválasztás ugyanúgy fog lezajlani, mint a Demokratikus Koalíció történetének valamennyi elnökválasztása: a párt tagjai online szavazáson döntenek 2025. május 28., szerda 0 óra és június 1., vasárnap 24 óra között.

Elmondta, hogy a továbbiakban is ugyanazokat a baloldali értékeket fogja képviselni, amelyekért eddig is kiállt a párt. Hozzátette, hogy abban hisz, a Fidesz-korszak lezárulásával nem kellene „teljhatalmat adni senkinek”, inkább színesebb koalícióval lehetne az országot kormányozni. Szerinte Orbán Viktor leváltható, és „én az Orbán utáni rendszerben mindenkivel hajlandó vagyok együttműködni”.