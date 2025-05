Elfogatóparancs van a nő ellen, akit szexuális erőszakkal és kiskorúak veszélyeztetésével vádolnak. A nyomozásban három vádlott is van, az első rendű vádlott egy 50 éves férfi, aki három nőt is rávett arra, hogy ehhez hasonló dolgokat tegyenek.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságra volt beidézve kétszer is áprilisban egy 41 éves nő, akit szexuális erőszakkal és kiskorúak veszélyeztetésével vádolnak – derült ki az RTL Híradójából.

A nő a rendőrségi honlapján is fellelhető adatok szerint 12 évnél fiatalabb gyermek sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntettével gyanúsítható. A híradó szerint az áldozat a gyanúsított saját gyermeke.

Európai és nemzetközi elfogatóparancs is ki van adva a nővel szemben. Szexuális erőszak bűntette és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt folyik az eljárás, és az indoka az, hogy a legutóbbi két tárgyaláson már nem jelent meg annak ellenére, hogy szabályszerűen idézve volt

– mondta Szabó József, a Fővárosi Törvényszék szóvivője.

A nyomozás eddigi adatai alapján az asszony mintegy 10 évvel ezelőtt ismerkedett meg egy férfival, aki idővel rávette, hogy kiskorú, általános iskolás gyermekét is bevonják szexuális kapcsolatukba. A férfi ellen, mint elsőrendű vádlott folyik büntetőeljárás.

Az ügynek van egy harmadik vádlottja is, aki szintén édesanya. Információk szerint miután a férfi vele is bizalmas kapcsolatba került, megpróbált közeledni a nő két gyermekéhez is, sikertelenül. Ezután arra kérte az anyát, hogy készítsen és küldjön neki meztelen felvételeket saját kisfiáról és kislányáról, amit a nő meg is tett.

Az elsőrendű vádlott lebukását egy harmadik édesanya közbelépése okozhatta 2020-ban, miután felfedezte, hogy a férfi szexuális tartalmú üzenetváltást folytat fiával, és egy alkalommal szeméremsértő módon megérintette. Az anya vélhetően ekkor tett feljelentést. A jelenleg körülbelül 50 éves férfi azóta letartóztatásban van.

A most körözött nőt is őrizetbe vették egy időre, majd bűnügyi felügyelet alá helyezték, korlátozva mozgását lakóhelyének településén. Elektronikus nyomkövetővel is ellátták, amit feltételezhetően eltávolított magáról szökése előtt. A fényképeket készítő harmadik vádlott szabadlábon védekezhet a vádakkal szemben.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (h., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 10:00–22:00, sze.: 12:00–16:00). Az Egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről anane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.