Tavaszias napok helyett télies hétvége: fagy, erős szél és záporok jönnek

A pénteki nap felhősen indul, majd délutánra kiderül az ég és többórás napsütés következik – bár helyenként zápor is előfordulhat. Az északias szél többfelé élénk, a Dunántúlon erős lesz, a hajnali órákban pedig akár gyenge fagy is kialakulhat, míg napközben 14–19 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken már délelőtt intenzív felhőképződés várható, ezek a felhőtömbök időszakosan össze is állhatnak. A nap második felében már kevesebb lesz a felhő, így összességében többórás napsütésre számíthatunk. Néhol zápor nem zárható ki. Az északi, északkeleti szél élénk, elsősorban a Dunántúlon erős lesz.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között várható. A szélvédett, derült tájakon fagypont köré csökkenhet a hőmérséklet, gyenge fagy is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között valószínű.

A HungaroMet előrejelzése szerint kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű, a levegőminőség pedig kedvezően alakul. Az orvosmeteorológiai jelentés azt írja, megszűnő hideg fronthatás várható, így az erre különösen érzékenyeknél fejfájás, migrén vagy tartós álmosságérzés is jelentkezhet.

Ez várható a hétvégén

Szombaton felhőátvonulásokra számíthatunk, és elszórtan valószínű zápor, helyenként zivatar. Az északnyugati szél nagy területen erős, néhol viharos lesz, a csúcshőmérséklet 14 és 20 fok között várható.

Vasárnap változóan, napközben időszakosan erősen felhős égre tekinthetünk fel, emellett rövidebb-hosszabb napos időszakok is lesznek. A hét utolsó napján már több helyen is kialakulhatnak konvektív csapadékgócok, záporok, zivatarok. A nyugati, északnyugati szél vasárnap is sokfelé lesz erős, néhol viharos. A maximumok 15, 21 fok között valószínűek, amik 3–7 fokkal a sokévi átlag alatti értékeknek számítanak.

