Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely is részt vesz a belga fővárosban május 17-én megrendezett Pride-on – minderről Karácsony pártját, a Párbeszédet is sorai között tudó Európai Zöld Párt pártcsalád számolt be. A főpolgármester még csütörtökön utazott Brüsszelbe, hogy ott tárgyalásokat folytasson a Budapestnek járó közvetlen uniós forrásokról, valamint a héten Halász János fideszes képviselő által benyújtott átláthatósági törvényjavaslatról.