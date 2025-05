Orbán Balázs: Teljes rezsimváltásra van szükség Brüsszelben

Orbán Balázs bejegyzése szerint az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága hivatalos levelet intézett az Európai Unió igazságügyi és jogállamiságért felelős biztosához, amelyben súlyos aggályokat fogalmaztak meg a Donald Tusk vezette lengyel kormány intézkedéseivel kapcsolatban.

A bizottság álláspontja szerint a jelenlegi lengyel vezetés „politikai fegyverként használja az igazságszolgáltatási rendszert” politikai ellenfelei elhallgattatására és ellehetetlenítésére. A kifogásolt lépések között szerepel a lengyel ellenzék vezetőivel, konzervatív aktivistákkal és katolikus egyházi személyekkel szembeni, politikai indíttatású eljárások sora.

A politikai üldözés mellett az emberi méltóságot sértő fogvatartási körülmények és a médiaszabadság elleni fellépések is azt a célt szolgálják, hogy a 2025-ös elnökválasztások előtt a kormány elhallgattassa a kritikusait, és a választói tájékozódást is a saját érdekei szerint torzítsa

– olvasható a politikus bejegyzésében.

Mint írja, a bizottság emellett arra figyelmeztet, hogy a Tusk-kormány visszaélhet az EU új, a dezinformáció elleni fellépést célzó szabályozásával is, ez ugyanis olyan kötelezettségeket ró a platformokra, amelyek a gyakorlatban világszintű cenzúra alapjává válhatnak, mivel a nagy technológiai cégek nem fognak párhuzamos moderációs rendszereket működtetni külön Európa és más régiók számára. Vagyis amit sikerül Európában betiltatni, azt globálisan is be tudják tiltani.

Orbán Balázs szerint most Brüsszelnek kellene lépnie, ha komolyan veszi saját jogállamisági elveit. „Nem érdemes azonban a liberális bürokrácia lelkiismeretére hagyatkozni, hiszen számtalanszor tapasztaltunk már, hogy Brüsszel kettős mércét alkalmaz a konzervatív erőkkel szemben” – fogalmazott.

A politikai igazgató határozott álláspontot fogalmazott meg: „Éppen ezért teljes rezsimváltásra van szükség Brüsszelben. Az elkövetkezendő időszakban ezért fogunk küzdeni patrióta szövetségeseinkkel”.