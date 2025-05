Gönczi Gábor is elutazott Orbán Viktorral Albániába

Albániába utazott Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára. A kormányfővel tartott Gönczi Gábor is, a TV2 műsorvezetője. A televíziós szereplő a közösségi oldalán számolt be a közös repülőútról.

Péntek délelőtt kiderült, hogy Orbán Viktor is Albániába utazott az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára.

Többek között emiatt nem nyilatkozott péntek reggel a Kossuth rádióban sem.

»Hupszilinkó.« Indul az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozója Tiranában

– írta közösségi oldalán a kormányfő.

Később a miniszterelnök a TV2-nek is nyilatkozott arról, kivel fog találkozni az albán fővárosban. A csatornán futó Tények műsorvezetője, Gönczi Gábor az Instagramon számolt be arról, hogy ő is elkísérte Tiranába a kormányfőt, mindezt egy közös fotóval erősítette meg.