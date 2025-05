Szentkirályi Alexandra bejelentette, hogy a kormány kifizeti Budapest új CAF-villamosait

Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán jelentette be, hogy a kormány kifizeti a főváros új CAF-villamosait, megemeli a finanszírozási keretet és felújítja a H5-ös HÉV-et. Mint kiderült, az ötvenegy új villamosra 54 milliárd forintot ad a kormány Budapestnek.

A kormány kifizeti a főváros új CAF-villamosait, megemeli a finanszírozási keretet, és a H5-ös HÉV-et is felújítja! Az 51 új villamosra 54 milliárd forintot ad a kormány Budapestnek. Ezek a villamosok még mindig a Tarlós István alatt, általunk kötött, előnyös szerződés alapján érkeznek. Érkeznek is, és velük együtt a számlák is, a főváros ugyanakkor elherdálta minden pénzét, és ki se tudja fizetni őket. Ezért kell ismét a kormánynak helytállnia Budapestért