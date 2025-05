Magyar Nemzet: vádat emelttek a Pannónia Nyomda Kft. ügyében

Több mint kétmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emelt vádat a Fővárosi Főügyészség abban az ügyben, amely 2021-ben az Anonymus által kiszivárogtatott dokumentumok nyomán robbant ki, és amelynek egyik szála a Cseh Katalinékhoz köthető céghálózathoz vezet. Bár a politikus és családtagjai nem szerepelnek a vádlottak között, a vádirat szerint egy korábbi cégvezető is részt vett a tíz pályázatot érintő bűncselekményekben.

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy több szálon futó, uniós támogatásokat érintő költségvetési csalás ügyében, amely a nyilvánosság előtt leginkább a Cseh Katalin nevéhez is köthető céghálózat miatt vált ismertté – értesült a Magyar Nemzet.

A lap a vád alapján arról ír, hogy egy testvérpár, egy könyvelő, valamint több cégvezető – köztük egy cseh állampolgár – éveken át manipulálták a holográfiai fejlesztésekre kiírt pályázatokat. Az ügyészség lapunk kérdésére megerősítette: a bíróság már kézhez kapta a több mint százoldalas vádiratot, amely több mint 2,2 milliárd forintos vagyoni hátrányt említ.

A vádirat szerint tíz pályázatban játszottak kulcsszerepet, amelyek között lézerszkennerekre, nyomdaipari rendszerekre és más kutatás-fejlesztési eszközökre igényeltek – és nyertek el – részben uniós, részben hazai forrásokat. Az elkövetők különféle módszerekkel – fiktív önerő-igazolásokkal, valótlan tartalmú számlákkal, szerződésekkel és árajánlatokkal – igyekeztek valósnak feltüntetni a projektek pénzügyi hátterét. Több részletnél nemzetközi cégháló is megjelent: szlovák, lengyel, svájci és brit vállalkozások is feltűntek a papírokon, de a nyomozás szerint ezek jelentős része csak látszattevékenységet végzett.

A főügyészség hat vádlott esetében végrehajtandó, egy esetben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta, valamint mindannyiukra pénzbüntetést, cégvezetéstől való eltiltást, a cégek esetében pedig vagyonelkobzást kért. A bűncselekmények alkalmával megszerzett vagyon egy részét már lefoglalták – például holografikus lézernyomtatók formájában. A Magyar Nemzet arról ír, hogy az ügy egyik vádlottja a a Cseh család cégének, a Pannónia Nyomda Kft.-nek korábbi ügyvezetője,

ám sem Cseh Katalin, sem az édesapja nem szerepel a vádlottak között, mivel a bűncselekmények nem az ő cégvezetésük idején történtek.

A botrány 2021 nyarán robbant ki, miután az Anonymus álarcos figurája iratokat, valmint hangfelvételt szivárogtatott ki, amely alapján a hatóságok költségvetési csalás gyanújával nyomozást indítottak. A NAV feltárta: több pályázatban azonos eszközbeszerzések és számlák szerepeltek, sok esetben ugyanazok a cégek és személyek tűntek fel. A gyanús tendereket a vizsgálatok szerint részben összehangoltan adták be, és az elnyert támogatásokkal sok esetben nem az eredeti célokat szolgálták. Az ügy nyomozása során már több külföldi jogsegélykérelem is eredményre vezetett – az eljárás így most a bírósági szakaszába lép.