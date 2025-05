Félbeszakadt a jászberényi karateedző bántalmazási ügyében tartott tárgyalás

Váratlanul félbeszakadt a jászberényi karateedző bántalmazási ügyének tárgyalása a Szolnoki Járásbíróságon. Tolnai Eszter bírónő a per első számú tanúját hallgatta ki, amikor áramkimaradás jelentkezett, ezért nem tudta rögzíteni a hangfelvételeket.

Mint korábban megírtuk, 2024. július 11-én 38 gyermek táborozott a szolnoki kalandparkban, a bántalmazás pedig azt követően történt, hogy a sértett kisfiú összeveszett egy másik gyerekkel, és leült a földre sírni.

Ekkor a vádlott odalépett a kisfiúhoz, és felszólította, hogy hagyja abba a sírást. Miután a gyermek ennek nem tett eleget, a hóna alá nyúlva felállította, és a közelben lévő futópálya közepére kísérte azért, hogy megfenyítse.

A. Tibor megfogta a gyermek vállát, a föld felé tolta, és a fiú lábait hátulról, nagy erővel kirúgta. A fiú az egyensúlyát elveszítve a kezét, majd a fejét a futópályába ütötte.

A vádlott ellépett tőle, és azt a kijelentést tette, hogy „hisztizzél, hisztizzél, ahogy a kislányok szoktak”, majd kézzel a futópályáról álló helyzetbe rántotta. Ezt követően egy vizespalack is előkerült, és az edző többször is a kisfiú arcába locsolta a vizet, miközben azt mondta: „Mi van, kislány vagy? Sírjál!”, majd a fejét hátrahajtva arra is vizet öntött, amit a táborban részt vevő gyermekek is láttak.

A szoljon.hu beszámolója szerint a szolnoki kalandpark vezetője elmondta, hogy a csoport a vádlott felesége által jelentkezett be az előző napon – 10-én –, hogy másnap érkeznének Szolnokra, a tiszaligeti kalandparkba. Azt állította, hogy az edző „keményen bánt a gyerekekkel”. Kiderült, hogy „rettentő forróság volt aznap”, és a kísérők türelmetlenek, ingerültek voltak a gyerekekkel. Visszaemlékezett, amikor az egyik gyerek elindult a pálya felé – aki már védőfelszerelésben volt –, rászólt: „Menjél, legyél önző, anyádék is erre neveltek!”. A parkvezető annyit látott, miután a két kisfiú összeveszett, hogy „az előbb földre huppanó fiú már távolabb, a piros rekortánon ül, és a vádlott épp felhúzza őt”. Azt nem látta, amikor a gyermeket felrúgta, viszont azt észlelte, hogy egy vízzel teli palackkal nyakon önti a földön sírdogáló kisfiút.

A vádlott a kalandpark munkatársaival is összeveszett, és amikor visszanézte a térfigyelő kamerák felvételeit, akkor szembesült a gyermekbántalmazással. Felhívta a parkot üzemeltető Szolnoki Városüzemeltető Kft. vezetőit, és jelezte feléjük az esetet.

Ezt követően szakadt félbe a tárgyalás, majd a technika helyreállásával tudták újrakezdeni a meghallgatást. Tolnai Eszter bírónő június 16-án folytatja a bizonyítási eljárást tanúk és szakértők meghallgatásával.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (H, Cs, P: 18:00–22:00, K: 10:00–22:00, Sze: 12:00–16:00). Az Egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.