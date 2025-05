A kitiltott ukrán ügynök ügyéről is szó lehet a Harcosok Klubja nevű eseményen

A magyar-ukrán kémügyről, és a Magyar Péterrel is kapcsolatban álló ukrán ügynök körüli történések is a témák közt lehetnek azon a Harcosok Klubja nevet viselő eseményen, amelyen Orbán Viktor is megjelenik.

Tseber Roland beutazási és tartózkodási tilalom alatt áll Magyarországon – erősítette meg a Kormányzati Tájékoztatási Központ az Index megkeresésére. Azt, hogy mióta van a titkosszolgálatok látókörében, nem részletezték, arra hivatkozva, hogy az ezzel kapcsolatos információk kizárólag a Nemzetbiztonsági Bizottság hatáskörébe tartoznak. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője cikkünk megjelenése után közölte: összehívná ismét a Nemzetbiztonsági Bizottságot. A politikus tájékoztatást kér Magyar Péter és az ukrán ügynök lehetséges kapcsolatáról.

Tseber Roland ukrán–magyar kettős állampolgár, a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Volodimir Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. A férfi neve március 3-án hangzott el a parlamentben, amikor Toroczkai László, a Mi hazánk politikusa arról beszélt, hogy pártját Ukrajnából támadják. Elmondása szerint Tseber Roland kettős állampolgárságú politikusnak „van egy magyarországi politikai szövetségese, úgy hívják, hogy Magyar Péter”. „Néma csönd van, miközben terrorfenyegetés ér egy magyarországi, demokratikusan a parlamentbe került pártot. Senki nem szólal meg” – tette hozzá az ellenzéki politikus.

A férfi a közösségi médiában Tseber Ivanovicsként is ismert aktív szereplőként jelenik meg, ukrán nyelvű tartalmaiban következetesen támogatja Volodimir Zelenszkij politikáját. Tevékenységét rendszeres, célzott bejegyzések és jelentős összegű hirdetési támogatás jellemzi, amelyeket Ukrajnában terjesztenek, és amelyekben pozitív színben tünteti fel a Tisza Párt vezetőjét is, akire közeli barátjaként hivatkozik.



Az Index információi szerint akár a Magyar Pétert ismerő ukrán katonai tisztviselőről is szó eshet az Orbán Viktor által, a vasárnap 16 órás kezdéssel meghirdetett eseményen a BOK Csarnokban. A miniszterelnök megjelenésével valószínűleg hivatalosan is nyilvánosságra kerül az általa Harcosok Klubjaként emlegetett támogató csoport, közösség létrejöttét.

Korábban már beszámoltunk arról a több ezer tagot számláló Facebook-csoportról, melyet a miniszterelnök hozott létre. Az Index beszélt az egyik résztvevővel, aki szerint a miniszterelnök személyesen irányítja a csapatot.

Újra összehívhatják a Nemzetbiztonsági Bizottságot

A hírekkel kapcsolatban a Tisza párt elnöke közösségi-oldalán szólalt meg. Bejegyzése szerint az ukrajnai útját nem Tseber Roland szervezte meg hanem ők, és annak a kórháznak az orvosai, ahová adományt vitt a politikus. Hozzátette, Tseberrel valóban találkoztak, ahogy korábban más magyar kormányzati szereplők is – köztük Magyar Levente külügyminiszter-helyettes – kapcsolatba kerültek vele. A Tisza Párt elnöke azonban arról nem beszélt, hogy miért őt nevezi közeli barátjának Tseber ügynök és nem a magyar kormány tagjait. Tseber social felületein folyamatosan ellenzéki politikusokkal, aktivistákkal látható, Zelenszkij csapatának tagjaként nem a magyar kormánnyal való együttműködést propagálja.

Május 18-án, a BOK Csarnokban tartották volna a Sportlövő Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokságot, azonban nemrég facebook-oldalukon jelezték, hogy az eseményt a fehér úti lőtéren tartják meg. Molnár László, a Magyar Sportlövő Szövetség kommunikációs igazgatójának elmondása szerint a csarnokot még tavaly lefoglalták, a lemondásról szóló értesítést néhány héttel ezelőtt kapták meg.

A magyar-ukrán kémügy

Mint írtuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) pénteken azt állította, hogy lelepleztek egy Nyugat-Ukrajnában működő magyar katonai hírszerző hálózatot. Kémkedés miatt két magyar állampolgárt letartóztattak, akik korábban az ukrán hadsereg alkalmazásában álltak, most pedig hazaárulással vádolják őket.

A hírek szerint a két személyt a magyar titkosszolgálat toborozta, feladatuk az volt, hogy megvizsgálják a Kárpátalja feketepiacain kapható katonai felszereléseket, figyeljék a magyar lakosság és a katonai erők mozgását Kárpátalján, valamint jelentsenek a felsorakoztatott katonai felszerelésekről és készültségi szintjükről.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a letartóztatásra úgy reagált, hogy „ezt egy óvatossággal kezelendő ukrán propagandának kell minősíteni”. A két ország között diplomáciai egyeztetés indult, majd a magyar külügyminiszter közölte, hogy Magyarország kiutasított két, diplomáciai fedésben dolgozó ukrán kémet, akik Ukrajna budapesti nagykövetségén látták el feladatukat.

Szijjártó Péter bejelentése után Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is jelentkezett, így a pénteki ukrajnai letartóztatásra adott magyar válaszra megérkezett a reakció: két magyar diplomatát kiutasítanak Ukrajnából. Paczolay Máté, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szóvivője úgy látja, hogy Ukrajna nem képes elviselni Magyarország békepárti álláspontját.

Orbán Viktor az üggyel összefüggésben május 13-án összehívta a Védelmi Tanácsot. Az egyeztetés részleteiről egy videóban számolt be, ahol a pártot nem nevezte meg, de a vágóképekkel a Tisza Pártra utalt. Magyar Péter közösségi oldalán később arról írt, hogy ha az ellenük felhozott vád „igaz lett volna, akkor azonnal büntetőeljárásnak kellett volna indulnia”, azonban állítása szerint nem indult semmilyen hatósági eljárás. A bűnüldöző szervezeteket pedig felszólította, „haladéktalanul indítsanak vizsgálatot O. Viktor Mihály magyar állampolgár, a Fidesz elnöke ellen, hivatali visszaélés ügyében”.