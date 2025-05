Orbán Viktor az ukrán kémügyről: Kijev nem meggyőzni akarja Budapestet

Cikkünk frissül...

„Nehéz engem már meglepni a háborús fordulattal” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Albániából a Tényeknek adott interjújában az isztambuli tárgyalásokkal kapcsolatban. A kormányfő emlékeztetett, hogy tavaly Kijevben, Moszkvában, Pekingben és Mar-a-Lagóban is járt, az akkor még ellenzékben lévő Donald Trumpnál.

Orbán Viktor elmondása szerint Volodimir Zelenszkijnek már akkor javasolták a tűzszünetet, de az ukrán elnök ezt nem nevezte jó ötletnek.

Moszkvában és Kijevben is csekély volt a megegyezésre irányuló szándék. Az amerikai és az orosz elnök közötti kompromisszum kell a béke eléréséhez

– vélekedett a kormányfő, aki szerint a politikában fontos az átláthatóság.

„Csak arasznyival kerültünk közel a békéhez, amerikai-orosz, orosz-európai tárgyalás kell, mert nem az orosz-ukrán fogja lezárni a háborút” – tette hozzá Orbán Viktor.

Az interjúban szóba került az is, hogy a magyar gazdaság 3 év alatt 20 milliárd eurót veszített. Szenvednek emiatt a családok és a cégek, 5 hónap alatt milliárdokat veszített a hazai mezőgazdaság – mondta a miniszterelnök, aki Albániában a nemrég megválasztott német kancellárral is egyeztetett, hiszen Orbán Viktor szerint Németország a kulcs a gazdaságban.

„Fontosak a német-magyar gazdasági kapcsolatok, mivel a jelenlegi helyzet rossz. Magyarország sikeres új német kormányt szeretne, a kapcsolatokat fent kell tartani, a kancellár elégedett ezekkel” – fogalmazott.

Orbán Viktor Friedrich Merz német kancellárral való találkozása után Mark Rutte NATO-főtitkárral is egyeztetett. A miniszterelnök kijelentette, hogy elfogadhatatlan az, hogy Ukrajna lejárató kampányt folytat egy NATO-tagállammal szemben a titkosszolgálatokkal együtt. Ezt a kormányfő szerint le kell állítani, erre kérte meg a NATO-főtitkárt.

A valósághoz mi vagyunk a legközelebb. Nem támogatjuk Ukrajna EU-s tagságát, ezért vita van. Kijev nem meggyőzni akarja Budapestet, így nem lehet előrébb jutni

– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a NATO-nem adhat teret egy lejárató kampánynak, és kijelentette, hogy Magyarország nem szolgálja Oroszország érdekeit sem.

„Nem lehet megengedni, hogy külföldről finanszírozott háborúpárti propagandát, ezért fontos az új törvényjavaslat” – emelte ki Orbán Viktor a napokban benyújtott átláthatósági törvényjavaslatot.

Orbán Viktor: Nem babra megy a játék

„Nem babra megy a játék” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán, egyúttal bejelentette, hogy szombat este a Tényeknek ad interjút.

Péntek délelőtt kiderült, hogy Orbán Viktor is Albániába utazott az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára. Később a miniszterelnök a TV2-nek arról is beszélt, kivel fog találkozni az albán fővárosban. A repülőúton elmondta, hogy „az ukrán helyzet bonyolult, mert Magyarországgal szemben is titkosszolgálati akciókat hajtanak végre”. A csatornán futó Tények műsorvezetője, Gönczi Gábor az Instagramon számolt be arról, hogy ő is elkísérte Tiranába a kormányfőt. A Tiranába érkező politikusokat mesterséges intelligencia által generált bébikkel üdvözölték a csúcstalálkozó helyszínén.

Az Index információi szerint akár a Magyar Pétert ismerő ukrán katonai tisztviselőről is szó eshet az Orbán Viktor által, vasárnap 16 órai kezdéssel meghirdetett eseményen a BOK Csarnokban. A miniszterelnök megjelenésével valószínűleg hivatalosan is nyilvánosságot kap az általa Harcosok Klubjaként emlegetett támogató csoport, közösség létrejötte.

Korábban már beszámoltunk arról a több ezer tagot számláló Facebook-csoportról, melyet a miniszterelnök hozott létre. Az Index beszélt az egyik résztvevővel, aki szerint a miniszterelnök személyesen irányítja a csapatot.

(Borítókép: Orbán Viktor 2025. február 12-én. Fotó: Tövissi Bence / Index)