Hadsereget toborzott Orbán Viktor, már be is vetik az elitalakulatot

A képviselő elmondta, hogy amikor Szél Bernadett ellen indult egyéni képviselőként, akkor senki nem hitt benne, de még a Fideszben is voltak, akik kételkedtek abban, hogy sikeres lehet.

De én nem féltem, mert én soha nem félek

– jelentette ki.

Elmondta, hogy akkor is és most is bátorságot érzett, de most az a tét, hogy „Ukrajna vagy Magyarország”, ugyanis az ellenfél „Brüsszel Péter” a kék-sárgát választotta a magyar lobogó helyett.