Lánczi Tamás: Lehet valaki úgy is propagandista, hogy erről nem tud

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a Heti Napló vasárnap esti adásának volt a vendége. Többek között beszélgettek arról, hogy kikre nézve veszélyes az átláthatósági törvényjavaslat, miért kell a sajtót ellenőrizni, és szó esett azokról a sajtómunkásokról, akik szerinte nem is tudják, hogy propagandisták.

Lánczi Tamás elmondása szerint nagyon szűk a civil szervezeteknek és a sajtónak az a köre, akik el akarják hitetni a magyar emberekkel, hogy az átláthatósági törvény – rájuk nézve – veszélyes. Az elnök kiemelte, hogy azok számára lehet „kellemetlen”, akik külföldi finanszírozásból működnek.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a törvényjavaslat logikáját a Partizán példáján keresztül igyekezett szemléltetni: ha a Partizán azt állítja, hogy a törvény következtében ellehetetlenül a működésük, akkor – Lánczi szerint – nem igaz, hogy magyar mikroadományokból tartják fenn magukat. Eszerint világossá válik, hogy többnyire külföldi forrásokból működnek.

Kiemelte, hogy ezek feltételezések egyelőre, de azt már feltárták, hogy „külföldről direktben finanszíroznak újságírókat”. Bár a Heti Napló riportere megkérte rá, hogy említsen neveket, Lánczi Tamás azt válaszolta, hogy nem akar személyiségi jogi pereket.

Médiatermékeknek nevezzük őket, de valójában propagandatermékek. A függetlenség álcáját öltik magukra, de valójában külföldi érdekeket szolgálnak

– magyarázta, amikor a hivatala célpontjait definiálta.

Arra a felvetésre, hogy a médiumok – mint negyedik hatalmi ág – feladata a mindenkori hatalom ellenőrzése, az említettek pedig kritikusak mind az ellenzékkel, mind a kormánnyal, Lánczi Tamás a következőket reagálta: nem foglalkoztatja a kormány-ellenzék dichotómia, azonban a hatalmi ágak rendszerében a sajtót is ellenőrizni kell, mert mindenki ellenőriz mindenkit. Az elnök szerint olyan is előfordulhat, hogy egyes sajtómunkások úgy szolgálnak külföldi érdekeket, hogy nem is tudnak róla:

Lehet valaki úgy is propagandista, hogy erről nem tud.

Még egy kérdés felvetődött azzal kapcsolatban, hogy mit szólna, ha a nézők kilencven százalékának az lenne a válasza, hogy nincsen szükség Szuverenitásvédelmi Hivatalra – a Heti Napló aktuális kérdése –, Lánczi Tamás kijelentette, hogy az elmúlt egy évben akkor nem sikerült egyértelművé tenni, hogy a szuverenitás közös ügy, ami a jóléttel és a szabadságjogokkal van összefüggésben.