A magyar kormány visszavonta a szomszédos országokkal szemben bevezetett importtilalmakat, miután enyhülni látszik a száj- és körömfájásjárvány miatti kereskedelmi feszültség. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletből az is kiderült, hogy újra megrendezhető a korábban elhalasztott Gerecse 50 teljesítménytúra.

Visszavonta a magyar kormány azt a korábban bevezetett rendeletét, amely több szomszédos országból – köztük Lengyelországból, Horvátországból, Csehországból, Szlovéniából és Romániából – tiltotta meg bizonyos mezőgazdasági termékek, például a szarvasmarha- és sertéshús behozatalát.

A döntés hátterében az áll, hogy az érintett tagállamok saját korlátozásaikat már feloldották, vagy rövidesen megteszik ezt – derült ki a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent rendeletből.

A május 8-án kiadott dokumentum azután született, hogy a régióban kitört a ragadós száj- és körömfájás járvány. A magyar hatóságok úgy reagáltak a környező országok szigorításaira, hogy tükörintézkedéseket vezettek be – vagyis azonos importtilalmakat rendeltek el a magyar piac védelme érdekében. A kormány indoklása szerint ezek az országok súlyos piaci zavarokat idéztek elő azzal, hogy meghatározott magyar termékek teljes behozatalát megtiltották, hivatkozva a járványhelyzetre.

A rendelet szövege arra utalt, hogy a kereskedelmi korlátozások nemcsak aránytalanok, hanem jogsértőek is lehettek, és feszültséget keltettek a nemzetközi piacokon. Ezért döntött úgy a kabinet, hogy szimmetrikus válaszintézkedésekkel él. Most, hogy a járványhelyzet enyhül, és a korlátozások is fokozatosan megszűnnek, a kormány indokolatlannak tartja a saját tilalmainak fenntartását, így a rendelet hatályát veszti.

A közlönyből az is kiderült még, hogy a járvány miatt korábban elhalasztott Gerecse 50 teljesítménytúra – amelyet eredetileg április 8-án tartottak volna – immár zöld utat kapott, azaz megtartható.

A kormányzati döntés egybecseng Nagy István agrárminiszter hétvégi nyilatkozatával. A tárcavezető szombaton a közszolgálati televízió adásában arról beszélt, hogy a 21 napos lappangási idő kezdete óta nem észleltek újabb fertőzést. Amennyiben ez nem változik, akkor a kormány benyújthatja a mentességet igazoló dokumentumokat az Európai Unió felé, így június végétől helyreállhat az állat- és élelmiszerexport.

A miniszter hangsúlyozta, továbbra is nagyon szigorú kontrollintézkedések vannak érvényben mindenhol, emellett a gazdákat a járványügyi szabályok fegyelmezett betartására kérik, hogy kizárható legyen a fertőzés újbóli megjelenése.