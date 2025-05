Ez már nem egy tüntetés, ez már népharag – tiltakoztak az átláthatósági törvény ellen

19:40: Véget ért a tüntetés. A tiltakozók lassan elhagyják a Kossuth teret.

19:38: „Nem hagyjuk” – skandálják a tüntetők, miközben a szervezők a színpadon fotózkodnak. „A tüntetést lezárjuk, menjetek haza, de még nem köszönünk el, mert úgyis találkozunk” – fogalmazott Racskó Ádám, lezárva a tüntetést, miközben eleredt az eső.

19:35: A szervezők arra kérték a jelenlévőket, hogy írják alá az online petíciójukat, amit eljuttatnak az EU-hoz. Végezetül közösen elénekelték a Himnuszt.

19:32: A dal után a szervezők léptek a színpadra Racskó Ádám vezetésével, és egy 12 pontos követelést tartalmazó táblát tartanak a színpadon. „12 pont érted, értünk” – jelentették be.

Követeléseik között van

a szabad sajtó,

a független bíróság,

a népért létrehozott alkotmány,

a szabad oktatás,

a minőségi egészségügy,

lakhatás mindenkinek,

az erős szociális rendszer,

a tiszta, igazságos választás,

törvények rendeletek helyett,

közpénzt közérdek szerint,

a törvények védelme, valamint

elfogadás az uszítás helyett.

19:30: A tömegben feltűnt Puzsér Róbert is.

19:28: Tóth Jakab elmondta a tömegnek, hogy legalább 42 ezren vannak a téren, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy dobogjanak a CapsLock nevű zenekarnak, akik a „Néha” című számot adják elő.

19:23: Bizzer Mátyás egyetemista a színpadon állva arról beszélt, hogy néhányan későn vették észre, hogy egyetemük elvesztette autonómiáját, így nem választhatják meg, hogy kitől és mit tanulhatnak.

Kefe legyek, ha a szuverenitásom védelme a véleményem elhallgatását jelenti. Ez a hatalom szuverenitását védi

– mondta, megjegyezve, hogy amikor hatalmi visszaélést tapasztalt a közvetlen környezetében, akkor is neki kellett felelnie.

Szerinte az emberek mostanában saját magukat szabályozzák, hogy inkább ne szólaljanak fel, de most átléptünk egy olyan határon, ami mellett nem lehet elmenni.

„Hiszek abban, hogy a változást csak mi tudjuk elérni, és mától nem hagyom magamat lebeszélni arról, hogy kimondjam, ha valami igazságtalanságot látok” – fogalmazott, majd azt kérte a tömegtől, hogy élénkítsenek a képzelőerejükön, mert a világ jobbik fele a véleményszabadság világát éli.

19:14: Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója beszédét azzal indította, hogy elmondta, azért hozták létre alapítványukat, mert civil emberként is akartak tenni. A sikerükhöz azonban támogatók és aktivisták kellenek.

Magyarország a hazánk. Hiába van sokféle hangunk. Ezt akarja eltörölni ez a törvény, hogy csak egy hang lehessen hallható: az övék

– mondta. Szerinte ez a javaslat úgy tesz, mintha az átláthatóságot segítené, de a valóságban minden támogatást elvesz a civilektől és az újságoktól.

„A ti támogatásotok létfontosságú, de nem elég. Ezért jönnek képbe a nemzetközi pályázatok” – fogalmazott, majd hozzátette, hogy ők büszkék szoktak lenni, amikor a nemzetközi versenyben is tudnak pénzt nyerni például roma fiatalok oktatására.

Feketelistákból még nem épült ország, de ha ettől megijedsz, akkor ők győztek

– tette hozzá. Megemlítette, hogy tüntetésekkel több környező országban is sikert értek el, mert mindenhol tudják, hogy a kiállásoknak ereje van.

„Legyetek kreatívak, találjátok meg az ellenállás különböző módjait, ha mást nem is, legalább ragasszátok tele a várost »civil szívekkel«” – zárta beszédét, majd szívecske alakú matricákat szórt a tömegbe.

19:08: Lengyel Tamást Kovács Vera, az Utcáról Lakásba! Egyesület alapítója követte.

„A civil szervezetek azért vannak, hogy válaszoljanak a társadalom kihívásaira” – kezdte beszédét Kovács Vera, aki szerint sokat tettek az elmúlt években, de saját erejük kevés a probléma megoldásához, ahhoz ugyanis beszélni kell róla, azt viszont nem lehet a hatalom kritikája nélkül, hiszen ők vannak döntési pozícióban.

Az alapítvány alapítója elmondta, hogy fél a tömeg előtt beszélni, de sokkal félelmetesebb annak a lehetősége, hogy ezt nem teheti meg. Szerinte a szabad nyilvánosság elhallgattatásával mindenki veszít, aki gondolkodni szeretne, de veszít a hatalom is, mert nem fogják tudni, hogy mit tehetnének egy normálisabb életért.

Mindenkit viszont nem lehet betiltani. Mi vagyunk az emberek, mi ott vagyunk mindenhol, mi el tudjuk mondani, hogyan lehet kilépni az otthontalanságból, akkor is, ha vitába kell állnunk emiatt a hatalommal

– mondta, majd hozzátette, hogy nekik sok támogatójuk külföldön él.

Végezetül azt kérte a jelenlévőktől, hogy ne hagyják abba.

19:01: Takács Larát Lengyel Tamás váltotta.

„Sziasztok! Lengyel Tamás vagyok, boomer” – kezdte a beszédét a színész, majd egyből komolyra fordította a szót. Elmondta, hogy a kormány csak azért tudta beszántani a Népszabadságot, azért tudta átvenni az Origót és a TV2-t, mert hagytuk.

Nemsokára törvénybe foglalják, hogy a Tények műsorára kell elaludnunk, és Bayer műsorára kell kelnünk

– fogalmazott. Szerinte az arcátlan lopás eredménye az, hogy megnövekedett az egy magyarra jutó, magyar tulajdonosok kezében lévő Ferrarik száma, miközben gyengélkedik a gazdaság.

„Akarunk egy olyan országban élni, ahol központilag mondják meg, mit gondolunk?” – tette fel a kérdést a színész, amire a tömeg ordítva válaszolta: „Nem”.

Kifejtette, hogy mindent azért tehetett meg a kormány, mert az emberek hagyták. „Sok egy emberből lesz a tömeg. A tömeg pedig képes változást elérni” – magyarázta, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy támogassák a civil szervezeteket, és győzzenek meg egy embert, aki 2022-ben nem szavazott, hogy menjen el szavazni 2026-ban.

„A legfontosabb, hogy ne ijedj meg, és ne válj közömbössé” – tette hozzá.

18:52: Takács Lara, az Adom Diákmozgalom egy aktivistája lépett a színpadra, aki elmondta, hogy ma nemcsak a sajtóért, hanem a demokráciáért is kell tüntetni. „Egy olyan világban élünk, ahol attól kell tartanunk, hogy mikor fogják szabályozni a következő gondolatunkat” – mondta.

Elmesélte, hogy sokáig nem értette, miért zavarja ennyire a törvényjavaslat, ugyanis nem tilt be nyíltan semmit, de éppen ezért alattomos, mert halkan kérdezi meg, hogy ki miért meri leírni azt, amit lát. „De ma még lehetünk hangosak” – tette hozzá.

Elmesélte, hogy pár éve még azt gondolta, hogy a politika csak a felnőtteké, de rájött, hogy az ő jövőjét veszik el. „Szabadságot követelünk, mert ha nincs szabad sajtó, és nem láthatjuk az igazságot, akkor szavazni sem tudunk őszintén” – jegyezte meg.

Hodász András: Ez a törvény a fekete autó

18:44: A következő felszólaló Hodász András. A volt pap azzal kezdte, hogy amíg ennyi embert lát, addig hiszi, hogy van remény.

„Nekem is meg van a történetem, de most csak örülök, hogy itt vagyok, mert ti vagytok a jövő, ti vagytok a remény” – mondta, majd hozzátette, hogy hisz abban, hogy az 56-os hős nagyapja, most büszkén néz le erre a tömegre.

Elmondta, hogy amikor még pap volt, akkor sokan kérdezték tőle, hogy miért lett ellenzéki. „Nem én lettem ellenzéki, a Fidesz tagadott meg mindent, amit korábban vallott” – jegyezte meg.

Elmesélte, hogy végignézte, ahogy a hatalom megtöri a neki nem tetsző papokat, kisemmiztek nekik nem tetsző újságokat, ezért PTSD-je lett, amikor meglátta a javaslatot.

Nehezen viselem a diktatúrát. Ez a törvény a fekete autó

– fogalmazott.

Eközben a tömeg akkorára duzzadt, hogy sokaknak már a színpad mögött kell állniuk, mert nem férnek el az Országház előtt.

Hodász András arra kérte a jelenlévőket, hogy a félelmük ne dagadjon gyűlöletként és emlékezzenek arra, hogy ez az ország már sok despotát túlélt. „Az elmúlt 15 évben újraéltünk Trianont. Rajtunk múlik, hogyha ennek a rendszernek vége, akkor tudunk-e újra egyesülni” – zárta beszédét.

Közben a tömegben körbejár két adománygyűjtó láda, a rendezvény költségének fedezésére.

18:35: A következő színpadra lépő Osváth Zsolt volt, aki egy éve nem jelent meg ilyen eseményen és akit az elmúlt évben folyamatosan támadtak. „Lennék én pók a falon az Origóban, hogy megnézzem, hogy hozzák ki ebből, hogy csak 500-an vagyunk” – kezdte a beszédén.

Hozzátette, hogy a törvényjavaslat utáni első gondolata az volt, hogy azt üzeni mindenkinek, hogy „meneküljetek és vegyétek meg a repjegyet a következő induló repülőgépre”, de aztán meglátta a tömeget és rájött, hogy itt vannak az igazi harcosok, nem a BOK-csarnokban. „Higgyétek el, hogy a hatalom fél és aki fél, az sok mindenre képes” – jegyezte meg.

Az influenszer kifejtette, hogy a független újságírás életet menthet, de ha sikerül őket megfélemlíteni, akkor marad az irányított sajtó, amely például tényként közölte: „pedofil vagyok”.

Emlékszem ültem az ágy szélén és azon gondolkoztam, hogy nem tudok szembeszállni ekkora médiatúlsúllyal, pedig nem is bizonyítottak semmit. Azt a sajtót viszont érdekelte az igazság, akiket most el akarnak lehetetleníteni. Nem mosdattak, mert nem volt rá szükség, csak megírták az igazat. Azóta pedig megnyertem minden pert, de szentül hiszem, hogy nélkülük már nem lennék itt

– fogalmazott.

Elmesélte, hogy hiába nyerte sorra a pereket, közben nagyon sok mindent és mindenkit, például a szerelmét is elveszítette, és az a valaki, aki parancsszóra megnyomta az entert, az nem is tudta mekkora károkat okozott.

„Hiszek a klisében, minden jó, ha a vége jó és meg van kezem-lábam és nem vagyok börtönben” – tette hozzá. Az influenszer azt mondta, hogy egy darabig azt hitte, hogy őt a politika nem érinti, de mégis elérte őt, akkor pedig ha arcfelismerő rendszerekkel listáznak, akkor pedig bárki sorra kerülhet.

„Ha nincs aki leleplezze a hazugságot és csak a propagandát kapjuk, akkor azért súlyos árat fogunk fizetni, de a mi dolgunk, hogy ez ne hagyjuk megtörténni” – zárta beszédét.

18:31: Mérő Vera beszéde végén Iványi Gábor üzenetét tolmácsolta: „Mindent amit életembe tettem és tettünk, azt azért tettük, hogy egy jobb világot hagyjunk nektek. Bár azt mondhatnám, hogy sikerült” – olvasta fel a lelkész levelét.

Iványi Gábor a levelében kifejtette, hogy ha más példát nem is adhattak, azt tanulják meg tőlük, hogy hogyan nem lehet feladni. „Ti vagytok a jövő” – írta a lelkész, aki végezetül a Biblia egyik részletéből idézett, amely arról szól, hogy az Egyiptomból menekült gyáva apák nem mehettek be az Ígéret Földjére, hanem a sivatagba temették el őket.

18.25: Mérő Vera követte a fiatal aktivistát. A Nem tehetsz róla, tehetsz ellene alapítvány alapítója elmondta, hogy órákig tudná sorolni hányszor kellett volna felébredni és felszólalni, de tudja, hogy nem csak az ellenzékiek „lassan főzött békák”, hanem a fideszesek is, akikben lépésről lépésre bontották le az erkölcsi gátakat.

Könnyű annak, aki 2014 óta nem szavaz a Fideszre, de most szembefordulni, az a nehéz. Nehéz észrevenni, hogy ezzé vált a polgári Magyarország

– fogalmazott, majd kifejtette, hogy a manipuláció lényege, hogy fokozatosan tesz áldozatból bűntárssá.

„Aki őszinte belátásra tér, az megérdemli a támogatást és nem lehet tőle elvárni, hogy minden zugba belelásson” – magyarázta. Az aktivista kifejtette, hogy ő tudja, hogy a fideszesek is szeretik a hazájukat, éppen ezért mindent el fog követni azért, hogy feloldja bennük a poszttraumás stresszt és az ellentmondásokat.

Pankotai Lili: Ez a rendszer nem megvéd, hanem felügyel

18.16: Pankotai Lili a következő, aki színpadra lépett. Az aktivista azzal indított, hogy elmesélte, hogy 18 évesen felszólalt egy jobb oktatási rendszerért, ezért pedig rendőrök verték gumibottal, kirúgták az iskolájából, propagandisták követték és hatalmas büntetéseket szabtak ki rá.

„Tudjátok miért nem hátrálok? Mert már nincs mit elvennetek. Az iskolai rendszer tönkretette a generációnkat” – jelentette ki, majd elmondta, hogy barátai már külföldre költöztek, de neki nincs hova hátrálni.

„Már csak az életünket vehetitek el. Ha ez így lesz, akkor ide lőjetek először, nem félek” – fogalmazott.

Elmondta, hogy ő egy olyan országot akar építeni, ahol az emberek nevetnek és nem félnek, amelyre egész Európában felnéznek és szabadok az emberek, szabad a sajtó.

A kormány ehelyett létrehozta az ÁVH 2-t. Egy hivatalt, ami nem az országot védi, hanem a hatalmat

– részletezte. Szerinte az ÁVH-nál is a védelmet hangoztatták, ma is a „szuverenitást”, de ez a rendszer nem megvéd, hanem felügyel.

„Mi nem egy új Rákosi-korszakot akarunk, ahol nem a hatalom figyel, hanem ahol a vélemény nem bűn, az igazság nem ellenség és a nép hangja hallatszik” – jegyezte meg.

18:11: Szabó Márton szerint az, hogy ezekről az ügyekről az online térben beszélünk, azt a hatalom is látja és érti, emiatt ezeknek a kiállásoknak is nagy jelentősége van.

„Lehet nem sikerül elérnünk azt, hogy ne fogadják el ezt a javaslatot, vagy, hogy a köztársasági elnök ne írja alá a törvényt, de azt elérhetjük, hogy ne merjék a törvényt furkósbotként használni, mert rettegnek attól, hogy újra itt leszünk” – magyarázta.

Úgy véli, fontos ez a mai nap, de nem ez lesz az utolsó és mindenkinek készen kell állnia arra, hogy nem ma van az utolsó nap, amikor ki kell jönnünk, vagy az online térben fel kell szólalnunk valamilyen „disznóság” ellen.

Nem mi vagyunk azok, akik annyi rosszat tettek. Mi azok vagyunk, akik kiállunk a jogos felháborodásunk mellett és rámutatunk azokra, akik rosszat tettek. Mi jövőre is itt leszünk, a kérdés már csak az, hogy ők itt lesznek-e

– zárta beszédét.

18:05: Szabó Márton, Csoki, a Jólvanezígy műsorvezetője elmondta, hogy fontos nap ez a mai, mert mindenki itt van, aki egyetért abban, hogy ki kell állnunk a demokráciáról és hiába gondolnak a jelenlévők mást és mást a világról, egy dologban egyetértenek, mégpedig abban, hogy „nem hagyjuk, hogy a kormány korlátozza a szólásszabadságot”.

Ez a javaslat nem arról szól, hogy mi akarjuk megmondani, hogy ki honnan tájékozódjon, hanem, hogy mindenki maga választhassa meg, hogy honnan tájékozódjon és kit tart hitelesnek

– magyarázta Szabó Márton.

Hozzátette, hogy őt influenszerként nem érinti a törvény, mivel ő nem fogadott el senkitől semmit, és fontos, hogy itt legyenek minél többen, de az is fontos, hogy észrevegyük, hogy amíg nem történt meg ez a fizikai kiállás, addig is sokat változott a kormány hozzáállása a javaslathoz, ez pedig az online kitört felháborodásnak köszönhető, ezért nem fogadták még el a törvényt.

„Ők is értik és ők is hallják ezt” – fogalmazott.

18:02: Ezt követően Tóth Jakab, az est házigazdája lépett a színpadra.

Most hétköznapi állampolgár vagyok, aki nem hagyja, hogy kollégáit és barátait megfélemlítsék, mert ez a javaslat nem több, mint puszta fenyegetés

– mondta.

Kifejtette, hogy mi mindannyian vagyunk a nemzet, így a valódi szuverenitás az jelenti, hogy mindenki egyénileg szabad. Az államnak pedig nem az lenne a célja, hogy a saját szuverenitását védje és végképp nem az a célja, hogy „listázzon, megfélemlítsen és poloskázzon”.

„Azt nem tudjuk, hogy mikor akarja bevetni a hatalom ezt a javaslatot, de az biztos, hogy az a célja, hogy megosszon minket, de az a fontos, hogy ezt ne hagyjuk” – fogalmazott, majd felkonferálta Szabó Mártont, vagyis Csokit.

17:59: Ezt követően a Marika néni nevű influenszer levelét hallgathatták meg a jelenlévők. Szerinte ma már Orwell és Gogol világát éljük, ahol a keserves munkával megszerzett köpönyegét ellopják a hídon és ahol semmi nem számít, csak a disznók röfögése.

Okokat keresni már nem érdemes, mert annyi értelme van mindennek, mint Mészáros Lőrincen az olvasószemüvegnek

– írta Marika néni.

„Kedves fiatalok, bocsássatok meg nekünk, felnőtteknek, hogy ilyen világot hagytunk nektek örökül. Mentségünkre szóljon, hogy nem hittük volna, hogy Vlagyimir Putyin viszi tovább a keresztény politikát” – zárta üzenetét az influenszer.

„Ez már nem egy tüntetés, ez már a népharag”

17:54: Szerinte a kormány azt várja el, hogy senki se álmodjon, senki se gondolkozzon, hanem mindenki húzza meg magát. „Ti azonban nem hisztek ebben és ez a legnagyobb erőtök. Álmodjatok meg egy új jövőt. Mi szülők itt leszünk veletek és mellettetek” – mondta.

Kifejtette, hogy nem lehet kormányt váltani akkor, ha a szabad sajtót idő közben elhallgattatják és nem lehet „féllábon kibírni” a következő 11 hónapot. Megemlítette, hogy most indul a Harcosok Klubja, de szerinte nem érdemes ringbe szállni.

Alapból is gusztustalan, hogy a kormány a mi pénzünkön indít háborút ellenünk. Ez a rendszer nem érdemel meg titeket

– zárta a beszédét.

17:47: Ezt követően az egyik szervező édesanyja lépett a színpadra, akinek legkisebb fia van a rendezők között. „Végtelenül büszke vagyok a fiatalokra, akik ezt a tüntetést megszervezték és kezdeményezték” – kezdte beszédét az édesanya. Elmondta, hogy a mai nem csak egy tüntetés, hanem egy figyelmeztetés is a hatalomnak, hogy az embereknek elege van. Erre a tömeg azt kezdte el skandálni: „elegünk van”.

Amikor Keve fiam elkezdte mesélni, hogy azok akikkel megismerkedtek a tüntetésen, azokkal közösen egy civil demonstrációt indítottak, akkor csak fújtam egyet, mert nem hittem, hogy ekkora esemény lesz ebből az egészből. De ez már nem egy tüntetés, ez már a népharag

– fogalmazott, majd elmondta, hogy szerinte ez a kormány nem kérdezi meg a fiataloktól, hogy milyen országban akarnak élni csak elnyomnak és megfélemlítenek.

17:44: Hadházy Ákost követően a szervező fiatalok léptek a színpadra, akik elmondták, hogy gesztust szerettek volna tenni a képviselőnek azzal, hogy felhívták a színpadra, mert az ő tüntetésein kovácsolódtak össze, de ez egy civil rendezvény. Racskó Ádám elmesélte, hogy a rendezvény bejelentésekor 15 emberrel számoltak, de jó látni, hogy jóval többen jöttek el.

17:40: Elsőként Hadházy Ákos lépett a színpadra, aki megemlékezett arról, hogy éppen két hónapja kezdtek bele a tüntetéssorozatba és az, hogy nem aludt ki az ellenállás parazsa, az a demonstráló tömegnek köszönhető.

Tudni lehetett, hogy a techno-fasiszta Pride-törvény, csak az első lépés volt és legyenek biztosan abban, hogy lesznek még ilyenek

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy ezek a törvények rendre tűzzé korbácsolják az ellenállás parazsát. Szerinte hatalmas dolog, hogy a mai tüntetést azok a fiatalok szervezték, akik hajnalig voltak az 1 fokban az Erzsébet-hídon és ott éjszakáztak a Karmelita előtt.

A képviselő három mondattal üzent a szervező fiataloknak: „Ne hagyják abba, amíg nem érték el az eredményt. Ne hallgassanak az öregekre, akik azt mondják, hogy a tüntetésekkel nem lehet elérni semmit. Végül pedig azt mondom nekik, hogy rosszalkodjanak, de csak békésen.”

17:37: Sokan érkeztek a térre az elmúlt percekre, így a tér színpadhoz közelebbi északi felén már nehezen lehet mozdulni az emberektől, a távolabbi oldalán egyelőre még nincsenek olyan sokan.

17:30: A kezdés minden jel szerint késik, de a színpad oldalában már feltűnt Hadházy Ákos, független országgyűlési képviselő.

17:28: A színpad közvetlen előterében néhányan molinókat gyártanak.

17:25: A tüntetés hivatalos kezdete előtt még szellős az Országház előtti tér, de folyamatosan érkeznek demonstrálók, miközben egy Krúbi szám szól a színpad hangszóroiból. A tömegben sokan zászlókkal várják a kezdést, de van olyan, aki egy házi készítésű, fából és papírból összerakott kaszával érkezett, míg mások dobokkal jöttek.

Tüntetést hirdetett Racskó Ádám 23 éves egyetemista a közösségi médiában az „átláthatósági törvény” néven elhíresült jogszabálytervezet ellen. A Kossuth téren rendezett demonstráción számos közismert véleményvezér, tartalomgyártó és civil aktivista szólal fel, köztük a tavalyi influenszertüntetés több szervezője és résztvevője is.

Kik szólalnak fel?

A demonstráción szót kapnak:

Szabó Márton Csoki, youtuber, tartalomgyártó (Jólvanezígy),

Pankotai Lili, diákaktivista,

Mérő Vera, aktivista, jogvédő, író,

Osváth Zsolt, youtuber, tartalomgyártó,

Hodász András, volt katolikus pap,

Lengyel Tamás, színész,

Kovács Vera, az Utcáról Lakásba! Egyesület alapítója,

valamint Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója.

A demonstráció moderátori feladatait Tóth Jakab látja el az eseményről pedig az Index stábja a helyszínről tudósít.

14:00: A tüntetés hivatalosan 17:30-kor kezdődik, azonban Racskó Ádám arról számolt be, hogy lesznek, akik már 16:00-kor találkoznak a Blaha Lujza téren, hogy onnan közösen vonuljanak az Országház elé.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden érdeklődőt, hogy tudomásunk szerint közösségi szerveződés keretében több csoport a Blaha Lujza térről indulva tervezi, hogy végigvonul a körúton keresztül a Kossuth téri tüntetésünkre. Fontos: Ez a vonulás alulról jövő, spontán közösségi kezdeményezés, nem a tüntetés hivatalos része. Ennek ellenére – a résztvevők biztonsága és a békés, méltóságteljes jelenlét érdekében – koordinátorokat biztosítunk a vonuláshoz, akik segítenek az útvonal biztosításában, a közlekedési szabályok betartásában és az esetleges félreértések elkerülésében. A rendőrség értesítést kapott az eseményről, a felelősségünk tudatában pedig szerettünk volna Benneteket is időben tájékoztatni. Akik a Blahánál csatlakoznak: hozzatok magatokkal vizet, legyetek türelemmel egymás iránt, és tartsátok szem előtt: egy közös ügyért megyünk

– fogalmazott a főszervező.

Mi ellen tiltakoznak?

A tüntetés apropóját az adja, hogy Halász János fideszes képviselő kedd éjszaka terjesztette be az átláthatósági törvényjavaslatot az Országgyűlésnek. A tervezet értelmében a kormány a Szuverenitásvédelmi Hivatal ajánlásai alapján listázhatná azokat a szervezeteket, amelyek külföldi támogatásban részesülnek és a közéletre hatást gyakorolnak.

A jegyzékbe került szervezetekre súlyos korlátozások várnak:

Nem fogadhatnak el több külföldi támogatást

Ha mégis elfogadnák, 25-szörös büntetést kell fizetniük 15 napon belül

Ennek elmulasztása esetén a szervezet betiltható

Minden beérkező adomány esetében igazolniuk kell, hogy az nem külföldről érkezik

Nem gyűjthetnek személyi jövedelemadó felajánlásokat

Vezetőiknek a parlamenti képviselőkéhez hasonló vagyonnyilatkozatot kell tenniük

Kritikák a törvényjavaslattal szemben

Az ellenzéki oldal politikai bosszúnak, oroszországi tempónak és „a putyini úton tett újabb lépésnek” nevezte a törvényjavaslatot, több újság szerkesztősége közösen állt ki ellene. A törvényjavaslat miatt a Momentum péntek délutánra tüntetést szervezett a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz, ám az akciókat már előtte elkezdték, ugyanis a párt aktivistái még reggel festékkel öntötték le és blokád alá vonták Lánczi Tamás hivatalát. A külföldi támogatások utáni vizsgálatot a Szuverenitásvédelmi Hivatal végzi majd, Lánczi szerint a törvény eredete pedig nem Oroszországban, hanem az Egyesült Államokban keresendő.

A mai tüntetés célja, hogy felhívja a figyelmet a szólásszabadság fontosságára, és tiltakozzon a kormány által benyújtott javaslat ellen, amely a szervezők szerint lehetővé tenné a politikai alapon történő cenzúrát.

Racskó Ádám főszervező korábban Hadházy Ákos által szervezett demonstrációkon is részt vett. A rendezvényt szabályosan bejelentették a rendőrségnek, és a várható létszámnövekedésről tájékoztatták a hatóságokat.

