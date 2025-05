Magyarország az egészségügyi adatkezelés globális versenyének egy kritikus pontján áll. „Úgy kell tekintenünk az adatokra, mint az olajra – nem nyersolajjal kell kereskedni, hanem benzinkúthálózatot kell létrehoznunk a feldolgozott, hozzáadott értékkel bíró termékkel” – fogalmazott Szócska Miklós.

A globális verseny elkezdődött

Mára a rendszer fenntarthatóságának feltétele lett az adatalapú döntéstámogatás, de itthon jelenleg még a 19. századi szabályozás ütközik a 21. század technológiai kihívásaival, és ebből számos probléma fakad. Szócska Miklós kiemelte, hogy a következő hetekben a kormányhatározatok döntik el, milyen irányba halad az ország adatvagyonának hajója.

A szakember úgy véli, a pusztán az adatvagyonból eredő előnyök csökkennek. Magyarország jelenleg előnyben van abban, hogy a teljes betegúthoz vezető adatok 100 százalékos valószínűségi gépi tanítást tesznek lehetővé, amit rendszerképessé lehet alakítani. Ugyanakkor a nemzetközi verseny rendkívül éles – tette hozzá.

Rámutatott: a németek már a „spájzban vannak”, miközben jelentős technológiai forrásokkal rendelkeznek. John Fisk, a Meta kiberbiztonsági főnöke korábban mesterséges intelligenciával próbálta szűrni a hírfolyamot, de az amerikaiak leálltak a projekttel, és teljesen szabadverseny alapon működnek – sorolta az adattudós.

A tudásmegosztás kulcsfontosságúvá vált a világpiaci versenyben. Érzékletesen mutatja ezt az akadémiai szféra átalakulása: míg 25 évvel ezelőtt a kínai hallgatók domináltak az amerikai egyetemeken, most az indiai diákok létszáma megelőzi őket.

Ha a jelenlegi folyamatok ilyen ütemben folytatódnak, 5-7 éven belül potenciálisan amerikai vagy kínai molekuláris adatgyarmat lehetünk

– figyelmeztet a szakember. A Boston University környékén már hatalmas adattudományi épületet emeltek, közvetlen közelében kórházzal. A rákkutatással és genomikával foglalkozó Koch Intézet és a Massachusetts Institute of Technology (MIT) is ezen a 6,4 kilométeres bázison működik.

Hatalmas befektetések

Példaként említette, hogy Eric Landernek, a Broad Institute biológiai kutatóintézet alapítójának munkacsoportja most genomikai alapú betegség-előrejelzéssel és terápiás célzással foglalkozik, a Google volt vezérigazgatója, Eric Schmidt pedig 500 millió dollárt adott kutatásuk folytatásához.

Szócska Miklós szerint ez is mutatja, hogy ha az Európai Unió nem fordít 100 millió eurót az adatfragmentáció felszámolására, adatgyarmattá válhatunk. Az amerikaiaknak jelenleg hiányoznak a saját, egységes betegút adataik, a kutatók finn és dán biobankokból dolgoznak. Megemlítette, hogy egy azonosítás híján a betegút összekapcsolására nem képes adatgazdag európai ország 165 milliárd forint értékű szerződést kötött egy globális techcéggel, hogy az ingyen rendelkezésre bocsátott adatokból saját ellátórendszerük számára optimalizációs eredményeket szolgáltassanak.

A szakember rámutatott egy aggasztó tendenciára: a kutatások 80 százalékának alapja Európában zajlik, de a megvalósítást és a szabadalmat már az Egyesült Államok jegyzi.

Az egyedüli esélyünk, ha Európa befektet abba, ami a mi rendszerképességünk

– húzta alá.

Nem egyedi eset a digitális egészségügyi projektek kudarca. Az angliai betegirányítási rendszert a British Telecom vitte, 2002-2011 között – végül bukás lett. Az Egyesült Királyság 8 millió fontot áldozott arra, hogy biotechnológiai adatokat át tudjanak adni, sikertelenül.

A Google DeepMind projektje, amely a korai veseelégtelenség jelzésére készült, de jogtalanul gyűjtötte 1,6 millió beteg azonosításra alkalmas adatát célzott genomikai szolgáltatások hirdetéséhez – szintén megbukott.

Kihívások és lehetőségek

A Palantir – egy, a titkosszolgálatokkal és hadsereggel is szerződésben álló cég – kezdetben 1 fontért kínálta a bioinformatikai adatokat. Magyarország mindezt ingyen csinálta. Ma már 60 millió fontnál járnak, miközben az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) 40-45 millió fontnak megfelelő összegből vált működőképessé – részletezte a szakember.

Kulcsfontosságú adatként említette, hogy míg más rendszerek ugyanolyan betegséghez 4 genomot tudnak társítani, Magyarország 400-at képes.

Ekkora adatvagyon van a birtokunkban, amit kár lenne elherdálni

– hangsúlyozza a szakember.

Számos technikai és jogi vita zajlik a háttérben. Más országok nem értik, miért áldozunk ennyi pénzt az adatkezelésre, ha ingyen adjuk az adatokat – jegyezte meg. Szócska Miklós továbbra is azon az állásponton van, hogy ennek a közfinanszírozott ellátás szintjén kell hasznosulni, el kell kerülni azokat a csapdákat, hogy az egészségügyi digitális innovációk csak egy szűk, üzleti kör érdekeit szolgálják, amivel adatgyarmattá válhatunk. Más kockázatokra is felhívta a figyelmet, az egyik ezek közül, hogy komoly veszélyek is felmerülhetnek, ha rossz szándékú hackerek kezébe kerülnek genomikai adatok, amit akár biológiai fegyverek fejlesztésére is felhasználhatnak.

Az MI átformálja az egészségügyet

Az adathasznosítás piaci versenye már elkezdődött, az Amazon már havi 9 dollárért kínálja virtuális rendelőjét, miközben hatalmas platformmal rendelkezik. Olyan ökoszisztémában dolgoznak, ahol az algoritmusok pontosan kiszámolják, hogyan lehet a legnyereségesebben egészségügyi szolgáltatásokat kínálni.

Képesek három adatpontból előrejelezni a felhasználók magatartását. Olyan ajánlatokat készítenek elő – akár svájci vagy német egészségbiztosítóknak –, amelyekre a jelenlegi szolidaritási rendszerünk nincs felkészülve.

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) 21 milliárd forintba került, de máris komoly eredményeket mutat az ellátás szervezés mellett a diagnosztika területén is: 38 intézményből 24 kórház tölt fel adatokat a vastagbélrákos betegek szövetmintáiról, a Debreceni Egyetemmel pedig a méhnyakrákos betegek adatainak strukturált gyűjtésén dolgoznak. Mint hozzátette, majd száz százalékos eredményességet mutatnak az orvosi döntést támogató szoftverek, a diagnosztika felgyorsítása a humánerőforrás-hiányos területeken is kedvező hatást eredményez, csökkenti a túlterheltséget, és így akár hamarabb is elláthatják a beteget.

„A lényeg, hogy az orvosok és a beteg számára is használható funkciókat adjunk, ehhez rendszerképesség kell” – hangsúlyozta Szócska Miklós. A mesterséges intelligencia segítségével már 100 millió PDF-formátumú laborleletből 60 milliót feldolgoztak, strukturáltan kereshetővé téve az adatokat. A vércukorgörbe is kiolvashatóvá vált, ami komoly előrelépés a digitális egészségügyi adatkezelésben.

Összekapcsolódik Európa

„Az adatvezérelt világban mindenki azt próbálja megszerezni, amije nincs: vagy adatot, vagy technológiát, vagy adattudományt” – világít rá a szakember a jelenlegi globális versenyhelyzet lényegére.

Az idén márciusban elfogadott európai egészségügyi adattér négy évet ad a tagországoknak a jogszabályi keretek kialakítására. A rendelet alapvető célja, hogy az egyének könnyebben hozzáférhessenek saját egészségügyi adataikhoz és nagyobb ellenőrzést gyakorolhassanak azok felett.

Megelőzhetővé válnak betegségek

A szakemberek egy adatközpontú forradalmi egészségügyi rendszer jövőbeni előnyeire is kitért:

A háziorvosok valós idejű jelzéseket kaphatak betegeik szűrővizsgálati és oltási igényeiről

Nyomon követhető, ha egy páciens nem váltja ki a felírt gyógyszerét

Az adatok biztonságosan hasznosulhatnak a kutatásban és a gyógyszerfejlesztésben

Megjegyezte, hogy el kell jutni oda, hogy az adatokból jelzés és előrejelzési képesség legyen, egy-egy betegség megjelenésére való kockázatot illetően, és tájékoztatást kapjunk ennek elkerülésére irányuló lépésekről. „Az egységes rendszerrel erre van lehetőségünk” – mondta. Ehhez ebbe minden adatot, változót is bele kell kombinálni. Elérhető alkalmazások kellenek. A biztosító MI alapon meg tudja mondani majd, kinek mit nem kell fizetni. A szoftver az orvos-beteg kommunikációt is képes leiratozni, amit össze tud kötni a strukturált adatokat tartalmazó jelentésekkel.

„A sebesség és stratégiai agilitás létfontosságú, különben molekuláris indiánok, adatgyarmat leszünk” – figyelmeztet Szócska Miklós, jelezve, hogy most dől el Magyarország digitális egészségügyi stratégiájának jövője. A beteg-beleegyezésről szólva elmondta, hogy az adattal életet lehet menteni, de azon kell dolgozni, hogy ezeket meg tudjuk védeni, muszáj megérteni a veszélyek természetét. „A hippokratészi eskünkön kívülre kerülnek az adataink, egy esélyünk van, hogy ezt egy EESZT-n belül tudjuk tartani” – mondja a szakember.

(Borítókép: Szócska Miklós 2020. október 13-án. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)