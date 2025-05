Hadrendbe állt a Harcosok Klubja: online áradással támad a Fidesz

A Fidesz digitális mozgósításba kezdett: a Harcosok Klubjával százezer kommentelőt akar csatasorba állítani, hogy ellensúlyozza a Tisza Párt online térnyerését. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint ez is azt mutatja, hogy a NER történetének egyik legsúlyosabb kihívásával néz szembe. Ez a Pillanatkép, az Index elemzői cikksorozata, amely hétről hétre segít eligazodni a politikai térképen.

A kormányoldal „digitális harcosokat” vet be az online térben, hogy ellensúlyozza az ellenzék közösségi médiás aktivitását. Vasárnap nagyszabású eseményen jelentették be: elindítják a Harcosok Klubját, amelyhez eddig tízezer aktivistát toboroztak. A cél, hogy jövő januárra ez a szám elérje a százezret. „Itt az idő, hogy mi is meginduljunk” – jelentette ki Orbán Viktor. Az eseményről és a beszédekről itt írtunk részletesebben.

Nagy Attila Tibor szerint a Harcosok Klubjának életre hívása, valamint a BOK Sportcsarnokban tartott nagyszabású rendezvény azt jelzi:

a NER történetének eddigi legnagyobb kihívásával néz szembe, mégpedig Magyar Péter és a Tisza Párt részéről.

A politikai elemző hozzátette: az elmúlt tizenöt évben a megosztott parlamenti és parlamenten kívüli ellenzéki pártok nem jelentettek méltó ellenfelet a Fidesz számára, így rendre alulmaradtak. Most azonban, hogy a Tisza a legtöbb ellenzéki szavazót maga mögött tudhatja, és a gazdasági helyzet továbbra is kedvezőtlen, reális esély mutatkozik az Orbán-kormány leváltására a 2026. áprilisi országgyűlési választáson.

Mint fogalmazott, a kihívás valódi és komoly: a Tisza a közösségi médiában jelentősen megerősödött, a kormányoldal válasza pedig a „digitális harcosok” kiképzése és létszámuk százezer főre emelése.

Tovább mélyül a politikai szakadék

Ugyanakkor Nagy Attila Tibor szerint a „NER-es Harcosok Klubjának” életre hívása arra is utal, hogy „lázas állapotba” került a magyar politika: már hónapok óta de facto választási kampány zajlik.

A Harcosok Klubja a polarizáció, a veszekedés és a gyűlölködés folytatását, sőt mélyülését vetíti előre

– hangsúlyozta a politikai elemző.

A rendezvényen elhangzott beszédek – köztük Orbán Viktor miniszterelnöké is – egy könnyen megjegyezhető ellentétpárra épültek:

az egyik oldalon a magyarságot és a hazát szerető Orbán Viktor és hívei állnak, a másikon a „magyarellenes Ukrajna–Brüsszel–Tisza–DK-szövetség”.

Ez az ellentétpár engesztelhetetlen harcot vetít előre, hiszen a másik oldalon – a kormány narratívája szerint – olyan idegen erők és hazai támogatóik állnak, akik ártani akarnak a magyaroknak. Ellenük tehát kemény küzdelemre van szükség, amelybe a miniszterelnök maga is beáll. Emellett következetesen hangsúlyozza: a következő hónapokban Ukrajna uniós csatlakozása lesz a kormányzati kampány fő témája.

A politikai elemző emlékeztetett: kapóra jött a Fidesznek, hogy Magyar Péter március 15-i rendezvényén a „Nemzet Hangja” nevű kezdeményezés 12+1 kérdésében épp Ukrajna EU-csatlakozásáról is véleményt kértek, és a válaszadók 58 százaléka igennel felelt. „Ez azért kedvező a kormány számára, mert úgy véli: Ukrajna nem népszerű a magyarok körében – ez tehát hálásabb kampánytéma, mint például a közszolgáltatások helyzete” – fogalmazott Nagy Attila Tibor.

Úgy véli, innentől kezdve a kormányzati munka szakpolitikai jellege tovább halványul, mivel kampányüzemmódban a miniszterelnök elsősorban a választások megnyerésére összpontosít, nem pedig a kormányzás színvonalának emelésére. „A kormányzati munka mostantól csak annyiban érdekes, amennyiben hozzájárul a Fidesz támogatottságának növeléséhez, illetve ahhoz, hogy minél többen elforduljanak Magyar Pétertől” – tette hozzá az elemző.

Militáns hangulatban

Nagy Attila Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy nem volt véletlen, kiket kértek fel beszédre a rendezvényen. Bár „militáns, tesztoszterontól fűtött hangulat” uralta az eseményt – a felszólalók többsége férfi volt –, stílusuk és habitusuk mégsem volt egységes.

Menczer Tamás a Fidesz keményöklű bulldózere, Gyopáros Alpár a visszafogottabb, a vidékiekre figyelő politikus, aki Magyar Pétert a »falu bolondjának« nevezte. Szijjártó Péter a tapasztalt, nemzeti érdekeket képviselő külügyér, Lázár János pedig az önkritikus, de a vitákat vállaló fideszes miniszter szerepében jelent meg. Orbán Viktor beszéde a korábbi felszólalásokat foglalta össze, és ő adta ki az újabb feladatot: százezer digitális harcos toborzását. A felszólalások így külön-külön is megszólították a falun élőket, a nemzeti érdekek híveit, valamint azokat, akik elutasítják Magyar Pétert

– fogalmazott az elemző.

Online támadás a Tisza ellen

Nagy Attila Tibor rámutatott: a Harcosok Klubjának nem titkolt feladata a kormánypárti szövetség online jelenlétének erősítése, beleértve a kommentmezőket is. Ne fordulhasson elő, hogy a kormánypárti politikusok, különösen a miniszterelnök Facebook-oldalát ellepjék a tiszás hozzászólások. Egyes kommentelők letiltása mellett – vagy helyett – szükség van nagyszámú kormánypárti hozzászólóra is, hogy a külső szemlélő számára ne úgy tűnjön, mintha a Tisza Párt hívei lennének többségben.

Az elemző szerint várhatóan elvárás lesz, hogy a digitális harcosok proaktívan jelenjenek meg a tiszás politikusok, elsősorban Magyar Péter közösségi felületein is. Feladatuk, hogy nagy számban és meggyőző módon cáfolják a Tisza elnökének állításait, illetve nevetségessé tegyék azokat. Emellett cél lehet a helyi kormánypárti közösségek megszervezése, emberek toborzása fideszes rendezvényekre –

vagyis a Tisza-szigetek ellensúlyozása is a Harcosok Klubja tagjainak feladata lesz.

Nagy Attila Tibor fontosnak tartotta kiemelni: bár a Harcosok Klubja a Fidesz–KDNP érdekében működik, nem része a pártszervezetnek, attól elkülönülten jött létre. Nem a hagyományos pártszervek – például a választmány – hívták életre, hanem maga Orbán Viktor, nem mint pártelnök, hanem mint „az összmagyarság vezéralakja”. Így olyan emberek bevonása is lehetséges, akik ugyan nem párttagok, mégis hajlandók sokat dolgozni.

„A Harcosok Klubja a Magyar Péter által keltett kihívásra adott válasz – nem az egyetlen válasz, de fontos része annak. A Fidesz–KDNP felismerte, hogy a politikai küzdelem egyre inkább az online térbe tevődik át, és ehhez alkalmazkodnia kell, az osztogatások mellett immár a digitális harcmodor is előtérbe került” – fogalmazott a politikai elemző.

