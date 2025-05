Kedden kezdi tárgyalni az Országgyűlés az indítványt, amely az állatkínzókkal szembeni szigorúbb fellépés érdekében több törvényt is módosít. Az Ovádi Péter fideszes honatya által jegyzett törvényjavaslathoz benyújtóként csatlakozott Tuzson Bence igazságügyi miniszter is. Az új szabályozás alapján tilos lenne állatokkal koldulni, nyereményként kínálni őket. Azok az állatkínzók pedig, akik méreggel vagy csalétek kihelyezésével több állat pusztulását okozzák, akár öt évi szabadságvesztéssel is számolhatnak.