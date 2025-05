„Az utolsó utáni pillanatban vagyunk” – új helyszínen tüntet Hadházy Ákos

Cikkünk frissül!

Hadházy Ákos május 20-án, kedden folytatja tüntetéssorozatát, a független országgyűlési képviselő ezúttal azonban nem az Erzsébet hidat, hanem a Szabadság hidat vette célba, így a tüntetőket a Fővám téren várja majd a Ferenciek tere helyett.

Másik hídnál, de nem hagyjuk abba

– fogalmazott Hadházy Ákos közösségi oldalán.

Az esemény leírásában a politikus kifejtette álláspontját, miszerint a „közélet átláthatóságáról” nevet viselő törvényjavaslat „egyértelmű bizonyítéka, hogy igenis mindent megtesz” a hatalom, amennyiben a társadalom nem tesz semmit. Mint írta, „az utolsó utáni pillanatban vagyunk”. A képviselő elárulta, hogy a rendőrség a könyvhét standjaira és a Türk Tanács budapesti ülésére hivatkozva nem engedélyezte, hogy a Ferenciek terén tüntessenek, ezért kellett egy híddal arrébb menniük.

17:10: A tömegben támogatásért cserébe „Nem hagyjuk!” feliratú kitűzőket lehet vásárolni. Lassan minden készen áll, kezdődik a tüntetés, mégpedig Gimpel Tamás két politikai témájú dalával. Közben megtelt a tér.

17:06: A csúszást kihasználva Hadházy Ákossal beszélgettünk, aki az elmúlt két hónapban mindig elmondta, hogy azért van szükség a hídfoglalásra, hogy visszavonják az általa kritizált gyülekezési törvényt. Úgy látta, ha nem vonulnak az utcára, akkor a hatalom újabb és újabb szabályokat hoz, hogy megnehezítse az ellenzék helyzetét a 2026-os választásokon. Most úgy gondolja, a kormány új törvényjavaslata igazolja azt, amit ő hangoztatott.

Ilyen körülmények között szinte lehetetlen vagy nagyon nehéz választáson nyerni. Én azt mondom, hogy ki kellene állni, és már az elmúlt években is ki kellett volna kényszeríteni a valódi, tisztességes játékszabályokat, mert ezek nem azok. Most sajnos egy másik kör van, amikor nem azért küzdünk, hogy a 22-esnél jobbak legyenek a körülmények, hanem hogy ne legyenek rosszabbak. Az, aki azt mondja, hogy ez semmi baj, és lehetetlen, az szerintem téved

– fogalmazott az Index kérdésére. Kitért arra is, hogy szerinte sokan gondolkodnak úgy, ahogy ő, ugyanis egy korábban szinte senki által sem ismert egyetemista hívására is tízezrek gyűltek össze vasárnap.

Aki viszont nem ért vele egyet, az Magyar Péter, Orbán Viktor legnagyobb kihívója, aki továbbra sem áll ki a képviselő tüntetései mellett.

„Nem tudom, hogy ő miért gondolja máshogy. Nyilván azzal, hogy ő másképp látja a dolgot, ezzel nehezíti, hogy mi eredményeket érjünk el. Az, hogy ő mit és miért mond, azt tőle kellene megkérdezni. Én természetesen nem értek vele egyet, hogyha egyetértenék vele, akkor én is a zuglói kampányt szervezném, vagy bármit. Ahhoz, hogy választásokon nyerhessen az ellenzék, ahhoz kell az is, amit ő csinál. Tehát nyilván kell egy pártot építeni, és kell menni vidékre is, én is sokat mentem. De ez nem zárja ki azt, hogy a szabadságunkért is küzdjünk, nem zárja ki azt, hogy megpróbáljuk elérni a tisztességesebb játékszabályokat” – mondta.

17:00: Van egy kis fennakadás, mert a színpadot szállítók elakadtak a dugóban, így késni fog a kezdés.

16:50: A rendőrség csak kis létszámmal érkezett a térre, de a híd pesti hídfőjénél várakozik még néhány rendőrségi autó és kisbusz.

16:45: A demonstráció kezdése előtt 15 perccel még csak nagyjából 100 tüntető várja Hadházy Ákossal az esemény kezdetét, miközben zajlik a színpad építése.

Már két hónapja tart a tüntetéssorozat

Az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride korlátozását, tiltását lehetővé tévő javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor momentumos képviselők – valamint Hadházy Ákos – füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben.

A tiltakozás ezután a parlamenten kívülre került:

Blokáddal is próbálkoztak

Az Országgyűlés április 14-i ülésén került napirendre az Alaptörvény tizenötödik módosítása, aminek tartalmáról itt írtunk bővebben. A javaslat érintette a gyermekvédelmet, a kábítószer-ellenes küzdelmet, valamint a kettős állampolgárság felfüggesztésének lehetőségét is.

A Momentum az Alaptörvény-módosításról szóló szavazás előtt próbálta blokád alá vonni a Parlament épületét, de – ahogy arról tudósításunkban beszámoltunk – a rendőrök gyakorlatilag elcipelték az erre készülő képviselőket. A szavazást az ülésteremben molinóval és kürttel zavarták meg, viszont a képviselők többsége így is támogatta az Alaptörvény tizenötödik módosítását, miközben a Kossuth Lajos téren tüntetők gyülekeztek.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)