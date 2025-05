Pszichológiai hadviselés és számháború – a Fidesz és a Tisza is elkezdte az előkampányt

Magyar Péter múlt szerdán indult el gyalog Nagyváradra. A Tisza Párt elnöke azt mondta, hogy a békéért és a nemzeti összefogásért tesz meg egymillió lépést.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője szerint Magyar Péternek szüksége volt egy elterelő hadműveletre, mivel az utóbbi hetekben komoly politikai defenzívába szorult.

„Magyar Péternek az erős képek produkálása régóta a bevett módszerei közé tartozik. Erős képnek az számít, amikor egy politikus nem a megszokott helyzetben látható, így nagyobb érdeklődést válthat ki. Az ukrán titkosszolgálattal való kapcsolatáról el kellett terelnie a figyelmet valamivel. Ostorozta is rendesen a baloldali sajtót, hogy részletesen beszámoljanak az akciójáról, amit nem neveznék túlságosan sikeresnek“ – jelentette ki a politikai elemző az Indexnek.

A Fidesz vasárnap jelentette be a Harcosok Klubjának megalakulását, amelyre Mráz Ágoston Sámuel szerint azért volt szükség, hogy a kormánypárt a „komment politikában” is felzárkózzon.

A Harcosok Klubjának zászlóbontása egyfajta pszichológiai hadviselés, mellyel a Fidesznek az a célja, hogy megmutassa, az online térben is erős. Erre azért van szüksége, mert sokan vannak, akik csak az online felületekről tájékozódnak, ezért nem engedheti meg magának a Fidesz, hogy ezen a területen ne vesse be az erőtartalékait. Az eseménynek volt egy olyan funkciója is, hogy megmutassa, a párt lendületes, dinamikus és modern technikai eszközökkel dolgozik.