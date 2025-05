Kedd éjfélig minden magánszemély áttekintheti, módosíthatja és kiegészítheti a NAV által előre kitöltött szja-bevallási tervezetét – aki nem él ezzel a lehetőséggel (a kivételek: őstermelők, áfás magánszemélyek és egyéni vállalkozók), annak az ajánlott tervezet lesz a hivatalos bevallása, és ezen belül rendelkezhet az 1+1 százalékról is.

A NAV eSZJA-felülete az elmúlt hét egyik leglátogatottabb honlapja volt, naponta átlagosan több mint 100 ezren nézték meg a tervezetüket, a személyes ügyintézések száma is jelentősen megnőtt a korábbi évekhez képest, eddig ugyanis már egymillióan keresték fel a hivatal ügyfélszolgálatait – írták a közleményükben. A hivatal azt is közölte, hogy

idén több mint 73 ezren kérték szja-tervezetük postázását.

Az érintetteknek érdemes átnézni a papíralapú tervezeteket, illetve elolvasni a tájékoztatót, amiben minden fontos tudnivaló megtalálható. Akinek visszajár a befizetett adóból, vagy fizetnie kell a bevalláskor, de részletfizetést kérne, annak a bevallási tervezethez mellékelt személyre szabott kiegészítő nyilatkozatát kell kitölteni és visszaküldeni május 20-ig.

Az ügyfélszolgálat is segít

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közleményében kiemelte, hogy a központi ügyfélszolgálatai kedden hosszított nyitvatartással, reggel 8 óra 30 perctől 18 óráig várják az ügyfeleket. A NAV Infovonala, a 1819 (külföldről +36 (1) 461-1819) is hosszabban, 8 óra 30 perctől egészen 20 óráig fogadja az általános tájékoztatást kérő telefonokat.

Ez az automatizmus azonban nem vonatkozik az áfás magánszemélyek, az őstermelők és az egyéni vállalkozók bevallására – tették hozzá, megjegyezve: rajtuk kívül okvetlenül érdemes átnézniük és kiegészíteniük a bevallást azoknak is, akik tavaly év közben adóelőlegükből nem érvényesítették a nekik járó kedvezményt, és most a bevallásban szeretnék megtenni, akiknek fizetendő adójuk van, hiszen az adó befizetési határideje is május 20., ezután az összeg pótlékolódik, ráadásul az 1+1 százalékos rendelkezés tartozás fennállása esetén nem lesz érvényes, illetve, akiknek visszaigényelhető adójuk van, mivel május 20-ig egyszerűen, a bevallásban kérhető a kiutalás, csak arról kell dönteni, hogy postán vagy bankszámlára kéri a visszajáró összeget.

A közlemény szerint azért is érdemes átnézni a tervezetet, hogy az adózó ellenőrizze, minden 2024-ben megszerzett jövedelmét tartalmazza-e az. A leggyakoribb jövedelemtípusok, amelyekről a hivatalnak nincs teljes körű információja, az a lakáskiadásból és az ingatlaneladásból származó jövedelem. Ennek bevallásában segít a NAV új fejlesztése, a kérdés-felelet mód. Az érintetteknek elegendő néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a program automatikusan kitölti a vonatkozó részeket a bevallásban.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)