A májusi enyhe idő elmúltával emelkedni kezd az allergén virágporok koncentrációja a levegőben, ráadásul a napokban a csalánfélék virágzása is megindul. A meteorológiai előrejelzések alapján ugyan még lehetnek záporok, zivatarok, de már ezek is csak átmenetileg csökkenthetik a pollenterhelést, ezért is fontos a rendszeres fűnyírás, fűkaszálás.