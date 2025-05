Kelemen Hunor: Orbán Viktor beszéde zavart okozott, ezt nem szabad elhallgatni

„Megkönnyebbültünk, mert ha Romániának magyarellenes elnöke lett volna, azt jelentette volna, hogy magyarellenes kormánya is lesz. Őszig az összes hatalmi ágat átvették volna, és ez összességében óriási veszélyt, kiszolgáltatottságot és kitettséget jelentett volna az erdélyi magyarok számára” – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az Öt YouTube-csatornáján, a Ring Gavra Gáborral című műsor különkiadásában. Kelemen hozzátette, a második forduló előtt bízott abban, hogy George Simeont le lehet győzni, de tudta, hogy a másik jelölt, Nicușor Dan mellé oda kell állni.

Kelemen Hunor elmondta azt is, látni kell, hogy a magyar közösség – függetlenül attól, mi a politikai véleménye – összezárt, és számításai szerint 620 ezer szavazatot kapott a magyar szavazóktól Dan, aki megnyerte az elnökválasztás második fordulóját.

Mit várhat a romániai magyar közösség, és mit várhat kifejezetten az RMDSZ az új államfőtől, tette fel a kérdést az elnöknek Gavra Gábor. Kelemen szerint Nicușor Dan sohasem támadta az etnikai, vallási és nyelvi kisebbségeket, nyitott az irányukban. „Ebből kiindulva azt gondolom, hogy államfőként nem lesznek olyan kezdeményezései, nem lesznek olyan javaslatai, olyan kiszólásai, amelyek sértők lennének az erdélyi magyarokra, sőt, azt mondta, teljes mértékben egyetért azzal, hogy az identitás megőrzéséhez szükséges intézmények működjenek, hogy azokat megerősítsék” – tette hozzá az RMDSZ elnöke, aki azt is hozzátette, az új román elnök azt is természetesnek tartja, ha a magyar kormány támogatja az erdélyi magyarokat. Kelemen az interjúban elmondta, eddigi tapasztalatai alapján bízik a párbeszédben, a konstruktív együttműködésben, ám hozzátette, visszafogottan bizakodó. „Már csalódtunk államelnökökben” – jegyezte meg.

Mi várható Dan győzelme után, hogyan befolyásolja ez a román belpolitikát, többek közt a kormányalakítást, kérdezte Kelemen Hunortól Gavra Gábor. Az RMDSZ elnöke válaszában úgy fogalmazott, hogy az új román államfő első döntései között megnevezi majd a miniszterelnök-jelöltet, valamint hozzátette, szerinte Dan azzal számol, hogy nagykoalíciós kormánya lesz Romániának, amiben ott lesznek a szociáldemokraták, ott vannak a liberálisok, ott van az RMDSZ, és ott van az USR. Ugyanakkor Kelemen azt is elképzelhetőnek tartja, hogy Romániának kisebbségi kormánya lesz, a szociáldemokraták nélkül.

Kelemen Hunor azt is világossá tette a műsorban, hogy az RMDSZ készen áll a tárgyalások a megkezdésére. „Én jobban szeretnék nagykoalíciót, stabil parlamenti többséget, mert nagyon nehéz időszak következik, nagyon nehéz intézkedéseket kell meghozni” – mondta a pártelnök, aki hozzátette, ha kell, és amennyiben pontos és világos koalíciós megállapodást kötnek, egy kisebbségi kormányban is készek részt venni. Ezekről a kérdésekről azonban még túl korai szót ejteni, mondta Kelemen Hunor.

Erősödhet-e tovább a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetében domináns ellenzéki erőként a George Simion vezette párt, főként, ha nagykoalíció alakul az országban, kérdezte az RMDSZ elnökét a Ring műsorvezetője. Kelemen szerint a politikának vissza kell szereznie azokat, akik úgy érzik, a politika magukra hagyta őket. Ellenkező esetben az AUR, Simion pártja valóban erősödni fog, és előfordulhat, hogy a következő választáson többséget fog szerezni. „Nehéz intézkedések jönnek, és ha ezt nem tisztességesen, nem jól elmagyarázva, nem vállalva a felelősséget, a periférián lévő emberekkel, közösségekkel szolidaritást nem vállalva viszi végig a kormány, akkor veszíteni fog. Simeon politikai karrierjének nincs vége. Ő a botrányból nőtt föl, ellenzékben csak növekedni tud, vagy meg tudja tartani a szavazóit” – mondta Kelemen Hunor.

Ami a talán legtöbbeket érdeklő kérdést illeti, előkerült Orbán Viktor tihanyi beszéde is. Mennyire fokozta az egyébként is meglévő zavart a magyar miniszterelnök néhány mondata, kérdezte Gavra Gábor, aki felidézte azt is, a beszéd után Kelemen Hunor egyeztetett Orbán Viktorral. „Zavart okozott, sokan úgy érezték, hogy csalódtak. Ez kétségtelen, ezt nem szabad elhallgatni. Nem értették, nem tudták értelmezni, hogy most mi történt. És ezért is volt, hogy miután péntek délután elhangzott ez a beszéd, szombaton tárgyaltunk a miniszterelnökkel telefonon. Egyértelművé tette, hogy az RMDSZ álláspontja a mérvadó, azt támogatja” – mondta Kelemen Hunor. Az erdélyi magyarság végül egységesen lépett fel, összezárt a magyarellenes jelölttel szemben. Ebből mindenkinek le kell vonnia a tanulságot, hogy Erdélyben nem lehet úgy politizálni, a magyar politikai érdekeket képviselni, hogy eltekintünk attól, mi az erdélyi magyar közösség alapvető érdeke. Ez a tisztázó beszélgetés megvolt, és továbbra is az az álláspont, hogy Erdélyben, az erdélyi magyar politikában a szövetség álláspontja a mérvadó, fogalmazott Kelemen Hunor.

Az RMDSZ elnöke szerint a magyar szavazók második fordulós magas részvétele a veszélyérzet következménye, voltak olyanok, akik az RMDSZ kampánya nyomán mentek el voksolni most vasárnap, de voltak mások is, akik fontos szerepet játszottak a mozgósításban: az egyházak vagy éppen értelmiségiek. Az eredmény, húzta alá ismét Kelemen Hunor, azt bizonyítja, „hogy az erdélyi magyar társadalom össze tud zárni”.

Ami az elkövetkező lépéseket illeti, Kelemen szerint a napokban elkezdődnek a kormányalakítással kapcsolatos informális tárgyalások a parlamenti pártok között, hiszen az ügyvivő kormánynak maximum 30 napon belül lejár a mandátuma. „Amikor a megválasztott államfő hívja a pártokat konzultációra, akkor kell hogy legyen elképzelésünk arról, hogy lehetséges-e nagykoalíció, vagy kisebbségi kormányban kell gondolkodni, és hogy ez a kisebbségi kormány akkor hogy néz ki.”

A műsor az ÖT YouTube-csatornáján tekinthető meg:

(Borítókép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke 2025. május 18-án. Fotó: Kiss Gábor / MTI)