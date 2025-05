Veszélyes összetevőt rejt a népszerű édesség, figyelmeztet a fogyasztóvédelem

Pálmacukrot hívtak vissza a forgalomból a nem jelölt szulfittartalom miatt – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel kedden. A termék Thaiföldről származik, de Magyarországra is érkezett, ezért a hatóság arra kér mindenkit, hogy ne fogyassza el az érintett pálmacukrot.

A közlemény szerint az EU élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján Thaiföldről származó pálmacukor termékben szulfittartalmat mutattak ki, amely a termék jelölésén nem került feltüntetésre. A termékből Magyarországra is érkezett egy holland importőrön keresztül.

Az NKFH késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, akik a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek forgalomból kivonásáról és arról, hogy a fogyasztóktól visszahívják. A vállalkozások által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság Pálmacukor

Az érintett termék megnevezése pálmacukor 200 gramm kiszerelésű, márkája Thai Dancer, eredete Thaiföld, az importőr a Heuschen & Schrouff OFT BV (Hollandia). Minőségmegőrzési idejének tételszáma: 24/05/2026; Batch no. 240524.

A nátrium-szulfit (E221) az élelmiszeriparban használt tartósítószer, amelyet húsok, gyümölcsök és egyéb élelmiszer termékek tartósításra, színének megőrzésére használnak. A vonatkozó jogszabályi előírások alapján kiemelt allergénnek minősül, ezért kötelező feltüntetni a termékek jelölésén. A termékek fogyasztása az arra érzékeny fogyasztók részére kockázatot jelent.

Aki vásárolt a termékből, és ez még a birtokában van, azt ne fogyassza el – kéri a hatóság.