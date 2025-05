Jöhet az értesítés a kormánytól a mobiltelefonokra

Kedden egy 77 pontból álló salátatörvényről döntöttek a parlamentben a képviselők, ezek között szerepelt a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépés, az Alkotmánybíróság két pozíciójának betöltése, de a tb-kiskönyv megszüntetése is. Külön pontban foglalkoztak viszont azzal is, hogy a kormány is értesítést küldhessen a lakosság mobiltelefonjaira.