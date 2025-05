A rendőrség szerint jogszerű volt az intézkedés a szentesi kórházban elhunyt férfival szemben

Ahogy arról a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság már beszámolt, jogszerű rendőri intézkedést követően halt meg a szentesi kórházban egy férfi 2025 áprilisában.

Több olyan demonstrációt is bejelentettek, amelyek célja ezzel az üggyel összefüggésben a rendőrség esetleges szakszerűtlen eljárása, illetve a „rendőri túlkapás” miatti véleménynyilvánítás – közölte honlapján a rendőrség.

Korábban is közölte a hatóság, hogy a férfival szemben – aki aktívan ellenállt az intézkedésnek – súlyos bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt intézkedtek, amit aztán a tettenérés alá is támasztott. Amikor percekkel később rosszullétre panaszkodott, a rendőrök haladéktalanul értesítették a mentőszolgálatot, levették kezéről a bilincset, majd stabil pozícióba fektették. A férfi április 21-én a Szegedi Tudományegyetem szentesi tagintézményében meghalt.

Akik a rendőri intézkedésről készült videót nyilvánosságra hozták, valamilyen oknál fogva a felvételnek csak egy részét tették láthatóvá, a teljes intézkedést megörökítő képanyagot nem mutatták be. Eljárásjogi helyzetéből fakadóan a rendőrség nemcsak a felvételt, hanem az ügyről rendelkezésre álló egyéb információkat sem oszthatja meg a nyilvánossággal – írja közleményében a hatóság. Az esettel összefüggésben a Központi Nyomozó Főügyészség büntetőeljárást folytat.

A hatóság kiemelte, hogy a rendőri intézkedések ne csak a jogi, hanem az etikai követelményeknek is megfeleljenek. „Így az ilyen súlyos következményekkel nem járó eseteket is alaposan megvizsgáljuk. Továbbra sincs ok, hogy kétségbe vonjuk a kivizsgáló parancsnok megállapításait, amely szerint az intézkedés jog- és szakszerű volt.”