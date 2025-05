Börtönbe megy Szabó Bálint, mert trombitálni akart a kínai elnöknek

Szabó Bálint trombitálással akarta megzavarni Hszi Csin-ping kínai elnök magyarországi látogatását a tárgyalások helyszínén 2024 májusában. A rendőrség akkor 150 ezer forint pénzbírságot szabott ki az egykori szegedi önkormányzati képviselőre. Mivel a politikus a büntetést nem fizette ki, ezért a bíróság azt 23 nap elzárásra módosította – tudta meg az Index.

A botrányairól elhíresült politikusnak a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetbe kell bevonulnia május 26-án.

„Önként és trombitaszóra vonulok be” – tudatta a politikus, aki a hangszerét is magával viszi a börtönbe. Elmondása szerint a 23 napos börtön alatt nem vesz magához ételt.

„Nem lehet rosszabb, mint a korábbi, 225 napos börtönbüntetésem. Arról az időszakról egyébként könyvet írtam, ami már szerkesztés alatt van” – közölte az egykori képviselő.

Szabó Bálint Recep Tayyip Erdogan elnöknek is szeretne fújni

Mint emlékezetes, Szabó Bálint tavaly májusban próbált trombitájával minél közelebb kerülni a kínai delegációhoz: a politikus a biztonsági kordonnal elzárt területen várakozott, ahonnan a felszólítás ellenére sem ment el. Ezután a rendőrség akcióba lépett, és – ahogy a volt képviselő később fogalmazott – amíg a kínai elnök gépe fel nem szállt, az idejét ismét egy 2×4 méteres cellában töltötte.

A trombita már többször is előkerült Szabó Bálint akcióiban: Orbán Viktor miniszterelnök március 15-i beszédén is megfújta a hangszerét, ezt követően is trombitát ragadott március–áprilisban Budapesten, a gyülekezési jog korlátozása elleni tüntetéseken, valamint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök látogatásakor is.

Mielőtt bevonulok a szombathelyi börtönbe, május 20-21-én, kedden és szerdán elmegyek a Várkert Bazárba, ahol a Türk Államok Szervezetének Informális Csúcstalálkozóját tartják. Szeretnék trombitálni Recep Tayyip Erdogan török elnöknek is

– jelentette be a férfi.

Orbán Viktor járművét üldözte az M5-ös autópályán

Szabó Bálint 2023 szeptemberében üldözőbe vette Orbán Viktor TEK-es járművekből álló konvoját, ami után a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte a hivatalos személy elleni erőszakkal és közúti veszélyeztetéssel gyanúsított volt önkormányzati képviselő letartóztatását.

Később a Pesti Központ Kerületi Bíróság 1 év 6 hónap börtönre ítélte, de a büntetését 4 év próbaidőre felfüggesztette. Az eljárás ideje alatt a szegedi politikus összesen 225 napot töltött letartóztatásban.

A ki nem fizetett büntetés nem először okoz gondot a politikus számára. Ugyancsak 2023. augusztus 20-án, az általa szervezett „gazdatüntetés” keretei között, lezárta néhány gépjárművel Budapesten a Dózsa György út egyik sávját. A gazdatüntetésen történtek miatt Szabó Bálint egy 40 ezer forintos szabálysértési bírságot kapott, amelyet azonban nem tudott befizetni, mert épp börtönben volt.