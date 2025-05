Kedd éjféltől újra megnyitnak minden átkelőt a magyar–szlovák határon

A szlovák válságstáb szerint a járvány gyakorlatilag befejeződött, mivel az inkubációs időben nem történt újabb fertőzés. „A védőintézkedéseknek köszönhetően ezt a válságot 99 százalékban olyan jól kezeltük, ahogyan csak lehetett” – hangsúlyozta az Új Szó szerint a belügyminiszter, aki megköszönte a rendőrök, tűzoltók és állatvédelmi egységek munkáját, különösen azokét, akik az állatok leölésében vettek részt, mert az egyáltalán nem volt könnyű munka, pszichikai szempontból sem.

Jana Maskarová országos rendőrfőkapitány közlése szerint éjféltől 60 átkelőnél szűnik meg az ellenőrzés, vagy nyílnak meg újra a forgalom előtt, és eltávolítják az útakadályokat, valamint a korlátozó közlekedési táblákat is. A rendőrség szerdára lebontja a fertőtlenítőkapukat a nyitva lévő átkelőhelyeken.

Bár a határellenőrzések megszűnnek, és a védőzónák feloldásával már nincsenek területi korlátozások, a tenyészetekre vonatkozóan továbbra is érvényben maradnak bizonyos óvintézkedések. Martin Chudy, az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság igazgatója közölte, hogy továbbra is tilos illetékteleneknek belépni a tenyészetekbe, nyilvántartást kell vezetni az ott dolgozókról, és a járműveket is fertőtleníteni kell.

Az állatok szállítására vonatkozó szabályok is enyhülnek, már lehetséges a tenyészetek közötti, a vágóhidakra történő és a külföldi szállítás is. Az állatszállítmányokat azonban továbbra is ellenőrizni fogják. Szlovákia szomszédos országai – Ausztria, Magyarország, Csehország és Lengyelország – is megszüntetik a szigorú állatvédelmi intézkedéseket.

Mint írtuk, a magyar kormány visszavonta a szomszédos országokkal szemben bevezetett importtilalmakat, miután enyhülni látszik a száj- és körömfájásjárvány miatti kereskedelmi feszültség. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletből az is kiderült, hogy újra megrendezhető a korábban elhalasztott Gerecse 50 teljesítménytúra. A kormányzati döntés egybecseng Nagy István agrárminiszter hétvégi nyilatkozatával.