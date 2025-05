Egy póni halála változtatta meg az Európai Unió farkaspolitikáját

Az Európai Unióban 2025. májusában jelentős változás következett be: az Európai Parlament 371 igen és 162 nem szavazattal elfogadta a farkasok védettségi státuszának csökkentését szigorúan védettről védettre. A döntés előzménye egy személyes tragédia is volt, amely Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének Dolly nevű póniját érintette.

2022 szeptemberében egy farkas támadta meg és ejtette el az Európai Bizottság elnökének 30 éves póniját egy alsó-szászországi farmon. A DNS-vizsgálatok azonosították a támadót, a GW950m számú farkast, amelyre hamarosan kilövési engedélyt adtak. Alig egy évvel az eset után von der Leyen bejelentette, hogy az EU tervei között szerepel a farkaspopuláció védettségi szintjének csökkentése. Több állatvédő szervezet ezt bosszúállásnak minősítette.

A farkas az 1990-es évekre gyakorlatilag kihalt állatnak volt tekinthető az EU alapító országainak területén. Az 1993-ban elfogadott szigorú védettség után azonban megindult a farkaspopuláció természetes vándorlása keletről nyugatra. A farkasok száma 2012-re elérte a 12 ezret, 2024-ben pedig már meghaladta a 20 000 példányt az EU területén.

A gazdálkodók és az állatvédők vitája

Az EU mezőgazdasági lobbiszervezeteinek adatai szerint az elmúlt évben körülbelül 65 000 haszonállat esett áldozatul a farkasoknak, amelyek 73 százaléka kecske és birka volt. Figyelembe véve az EU területén élő birkák 60 milliós létszámát, az állomány 0,065 százaléka vált zsákmánnyá.

A farkasok mellett érvelők szerint e ragadozóknak kiemelkedő szerepe van a vadállomány egészség kontrolljában, hiszen elsősorban a legyengült, beteg állatokat vadásszák le. Emellett gátolják az aranysakálok túlszaporodását is. Az ellenzők szerint viszont a farkasok tájidegenné váltak Európa legtöbb részén, és csak problémát és jelentős kárt okoz a visszatelepülésük. A kisgazdálkodók szerint évszázadokon keresztül kiválóan megvoltak farkasok nélkül.

Mi változik a döntés után?

A jogszabály életbe lépéséhez még az Európai Unió Tanácsának jóváhagyása is szükséges. A tagállamok ezt követően 18 hónapon belül illeszthetik be jogrendjükbe az új előírást. Az új státusz értelmében a farkasok továbbra is védettek maradnak, de a védelem szintje csökken. A tagállamok rugalmasabb intézkedéseket hozhatnak a regionális körülményekhez igazodva, bár továbbra is biztosítaniuk kell a farkasok kedvező védettségi helyzetét.

Az új szabályozás szerint a védett státuszú farkasok vadászhatóvá válnak olyan mértékig, amelyet az adott térség mezőgazdasági és vadászati szervei meghatároznak, szemben a korábbi szigorú védelemmel, amely teljesen tiltotta a vadászatukat.