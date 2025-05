Nagy durranásra készül a Hévíz-Balaton Airport

„A Hévíz-Balaton Airport óriási előrelépést hozhat Hévíz, Zala vármegye és egész Nyugat-Magyarország életébe” – nyilatkozta az Indexnek Naszádos Péter. Hévíz polgármestere hozzátette: a tervek szerint rendszeres utasszállító járatok indulnának és érkeznének Németországból, a V4-es országokból és Izraelből.

A fejlesztéssel a településünkön szeretnénk elérni az évi 2 milliós vendégéjszakát

– közölte a polgármester, aki szerint a fejlesztés Zalaegerszeg és Nagykanizsa iparára is jótékony hatással lehet majd.

Az NGM szakít a korábbi modellel

Korábban a sármelléki reptér fő tulajdonosa – 90 százalékos részesedéssel – a Magyar Turisztikai Ügynökség volt, de nemrég a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) lépett a helyére. Hévíznek változatlanul 10 százaléka maradt a repülőteret működtető Hévíz-Balaton Airport Kft.-ben.

A Magyarországon működő három nemzetközi kereskedelmi repülőtér – Budapest, Debrecen és Sármellék – üzembentartójának a Nemzetgazdasági Minisztérium a tulajdonosa.

Az NGM a közelmúltban hozta létre a Regionális Repülőtér Holding Kft.-t, azzal a céllal, hogy egy egységes és hatékony működési modellt alakítson ki a magyarországi regionális repülőterek számára, amely biztosítja ezek fenntartható fejlődését és versenyképességét – közölte a szaktárca az Indexszel. Hozzátették: a társaság elsődleges feladata, hogy összehangolja a repülőterek működését, lehetővé téve az együttműködésből származó szinergiák kiaknázását, valamint a legjobb gyakorlatok megosztását.

A Repülőtér Holding létrehozásával az NGM szakít a korábbi, széttagolt üzemeltetési modellel, és központosított, szakmai alapon koordinált rendszert hoz létre, amely az operatív irányításban is aktívan részt vesz

– állt a tárca közleményében, hozzátéve, hogy a Repülőtér Holding a közvetlen tulajdonosi joggyakorlója a sármelléki repülőteret üzemben tartó Hévíz-Balaton Airport Kft.-nek és a Debrecen International Airport Kft.-nek.

Keresik az együttműködő partnereket

„A repülőtér és a turizmus fejlesztésében érdekelt szereplők folyamatosan keresik a rendszeres menetrend szerinti forgalom megteremtésének lehetőségét” – válaszolta az NGM arra a kérdésre, hogy a Repülőtér Holding mely országok, illetve régiók reptereivel törekszik az együttműködésre.

Mint írták: az egyeztetések jelenleg is folyamatban vannak. A siker elérése érdekében ezekről a tárgyalásokról csak a megegyezés után van módunkban információt szolgáltatni. A járatok bejelentése csak a légitársasági partnerek bevonásával valósulhat meg.

A Balaton 365 és az új vendégkörök

A sármelléki Hévíz–Balaton repülőtér forgalmának növekedése közvetlen lendületet adhat a Balaton nyugati régiójának és Nyugat-Magyarország idegenforgalmának. Javítja a Balaton térségének, valamint Zala és Vas vármegye fürdővárosainak elérhetőségét, és kulcsszerepet játszhat a „Balaton 365” célkitűzés megvalósításában.

A repülőtér vonzáskörzete új vendégköröket vonzhat be, különösen olyan utazókat, akik a légi kapcsolat hiányában nem választanák ezt a térséget. Modern infrastruktúrája révén képes 150–220 fős repülőgépek kiszolgálására, így alkalmas diszkont- és charterjáratok fogadására Európából és Ázsia közeli régióiból

– közölte az NGM.

A tárca szerint az idegenforgalmi hatások mellett a repülőtér az üzleti kapcsolatok élénkítéséhez is hozzájárulhat, mivel gyorsabb elérhetőséget teremt Európa gazdasági központjai felé. Emellett áruszállító forgalomra is alkalmas, amely megfelelő fejlesztésekkel a régió gazdasági vonzerejét és logisztikai szerepét is növelheti.

(Borítókép: A sármelléki Hévíz-Balaton repülőtér 2016. július 10-én. Fotó: Varga György / MTI)