Tarlós István: A Tisza Pártot kedvelők nem a szervezetet szeretik, csak proteszthangulat van

Szerdán este az Egyenes beszéd vendége volt Tarlós István korábbi főpolgármester. A műsorban kérdezték Bolla Tibor BKV-vezérigazgató menesztéséről, amiben nem Karácsony Gergely főpolgármestert tartja felelősnek. A főváros költségvetésének megsemmisítéséről úgy véli, a hatalmas tételeket be kell tervezni, a jogszabályokat be kell tartani. Szerinte a jelenlegi városvezetésnek jobban együtt kellene működnie a kormánnyal, továbbá az is kiderült, hogy nem hisz a közvélemény-kutatásoknak. Végül tanácsot adott az állampolgároknak a 2026-os választásokkal kapcsolatban.