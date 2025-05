Szijjártó Péter ígéretében bíznak a nógrádi vezetők, brutális az utak leterheltsége

Május elején beszámoltunk róla, hogy Nógrád vármegye több településének vezetője összefogott annak érdekében, hogy a térség vasúthálózatát korszerűsítsék, valamint újraépítsék az Ipolyság–Drégelypalánk közötti 6,8 kilométeres szakaszt. Most újabb lépést tettek a polgármesterek és a civilek annak érdekében, hogy ez megvalósuljon.

A Nógrád vármegyei települések vezetői május 19-én Balassagyarmaton egyeztettek a régió vasúthálózatának korszerűsítéséről, amellyel kapcsolatban Csach Gábor, Balassagyarmat polgármestere nyilatkozott az Indexnek.

„Az új képviselői testületek folytatják a térség évtizedes vasútmentő szándékait. A legfontosabb célunk, hogy megépüljön Ipolyság és Drégelypalánk között a vasúti hálózat, amellyel újra össze lehetne kapcsolni a szlovákiai és a magyarországi vonatközlekedést – ez lenne egyébként a legrövidebb vasúti összeköttetés Kassa és Pozsony között. Az elmúlt időszakban sok megvalósítási tanulmány készült, amelyekből jól látszik, hogy a beruházást elsősorban az áruszállítás tudná rentábilissá tenni. A mostani megbeszélésünkön megállapodás született arról, hogy megkeressük és megkérdezzük a környékbeli cégeket arról, hogy szállítási célra használnák-e az Ipolyság–Drégelypalánk szakaszt. Szeretnénk kész terveket és érveket letenni a minisztérium asztalára.”

17 ezer autó megy keresztül a városon egy nap alatt

Csach Gábor arról is beszélt, hogy 2021 októberében a térség szlovák és magyar országgyűlési képviselői, megyei vezetői, polgármesterek és civil szervezetek elfogadtak egy memorandumot az Ipoly-völgyi vasút megmentéséről, amelyben többek között leszögezték, hogy Magyarország és Szlovákia valamennyi állampolgárának közös érdekét szolgálja a határ menti régiókban a két ország közötti vasúti közlekedés fejlesztése.

A városvezető szerint a legolcsóbb fejlesztés lenne újraindítani a közvetlen Balassagyarmat–Budapest-járatot, valamint a Losonc–Balassagyarmat nemzetközi személyszállítást.

Az Ipoly-völgyi vasút fenntarthatóságának feltétele ugyanis a nemzetközi személy- és teherforgalom fejlesztése, az ezen a szakaszon egyébként jelenleg is működtetett állomások és pályaszakaszok kihasználása. Csach Gábor a komoly összefogás mellett azért is bizakodó, mert Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter áprilisban a pozsonyi látogatása alkalmával bejelentette, hogy Balassagyarmaton és Salgótarjánban is bővítenék a vasúti közlekedést.

Mivel Nyugat-Nógrád Budapest külső agglomerációjához tartozik, fontos lenne a közlekedés rendbetétele. A 2-es főút leterheltsége brutális, Rétság belvárosán naponta 17 ezer gépjármű megy keresztül, a vasúti alternatíva fejlesztése emiatt elengedhetetlen

– mondta a polgármester.

Ugyancsak cél a 75-ös és a 78-as számú, vagyis a Vác–Balassagyarmat és a Balassagyarmat–Aszód szakasz korszerűsítése, annak érdekében, hogy megszűnjenek a sebesség- és súlykorlátozások. Csach Gábor szerint vannak karbantartási munkák, tavasszal a 78-as vonalon volt, de jelentősebb beavatkozásra van szükség az áruszállítást és az utasokat is vonzó változáshoz.

A felvidéki városok is támogatják a fejlesztést

Az övezet vasútfejlesztése legalább 33 magyarországi és négy szlovákiai települést érintene, amely csaknem 120 ezer ember életét segítené. A korszerűsítés élénkítené a térség gazdaságát, turisztikai vonzerejét, és erősítené a munkaerőpiac mobilitását, ezzel is csábítóbbá téve a régiót a befektetők számára.

A fejlesztésben eltökélt a felvidéki Ipolyság polgármestere, Zachar Pál is, aki korábban az Indexnek úgy fogalmazott, hogy szeretnék melegen tartani a témát, és felhívni a figyelmet a vasúthálózat korszerűsítésének fontosságára. Szerinte a teljes projekt akkor értelmezhető, ha nemzetközi viszonylatba helyezik, ezért akarják kormányközi megállapodás szintjére eljuttatni a tervüket.

Hasonló az elképzelés keletebbre is, Kreicsi Bálint, Salgótarján polgármestere május elején arról beszélt az Indexnek, hogy jól állnak az egyeztetések a vonatközlekedéssel kapcsolatban, és a határ mindkét oldalán megvan a szándék arra, hogy csaknem 15 év után újra elinduljon a vonatközlekedés a két ország között. A technikai feltételek adva vannak, Szlovákiában 15 kilométer hosszan kicserélték a talpfákat a határig, úgyhogy belátható időn belül elindulhat az első vonat a két ország között.

(Borítókép: Drégelypalánk 2025. április 28-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)