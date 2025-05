Beleáll a főváros, Karácsony Gergelyék így válaszolnának a Fidesz nagy vihart kavart javaslatára

Halász János, a Fidesz országgyűlési képviselője nyújtotta be a parlamentnek „A közélet átláthatóságáról” című törvényjavaslatot, amelyet korábban Orbán Viktor miniszterelnök „húsvéti nagytakarításként” harangozott be.

Az előterjesztés szerint „a szabályozás a külföldről támogatott, Magyarország szuverenitását veszélyeztető szervezetek jegyzékre vételének lehetőségét teremti meg. A jegyzékre vett szervezetek külföldi támogatást a jövőben engedély nélkül nem fogadhatnak el, nem részesülhetnek a személyijövedelemadó-kedvezményből, valamint a szervezetek irányítói vagyonnyilatkozatot tesznek és kiemelt közszereplőnek minősülnek”.

A törvényjavaslat további részleteiről itt írtunk. Az előterjesztést ellenzéki oldalról komoly felháborodás kíséri, pénteken és vasárnap is demonstráltak a kormány javaslata ellen. A törvénytervezet kiabálásig, személyeskedésig fajuló vitája kedden volt az Országgyűlésben.

Káros és roppant szerencsétlen a törvényjavaslat

– fogalmazott Kiss Ambrus a szerdai háttérbeszélgetésen.

A főigazgató kifejtette, hogy sok civil szervezettel együttműködik a Fővárosi Önkormányzat, közvetlen uniós forrásokat is kapnak, ilyen értelemben mondhatnák azt is, hogy külföldről finanszírozottak. Kiss Ambrus példaként hozta, ha van egy lakhatási, zöldítési vagy a hajléktalansággal összefüggő projekt, amivel részt vesznek a demokratikus vitában, és az EU közvetlenül támogatja, szintén a törvény hatálya alá eshet. Vitézy Dávidnak is napirendre kerül egy hasonló javaslata, amelynek részleteiről itt olvashat.

Időpont nincs Lázár Jánoshoz, de szakértői szinten egyeztetnek

Kiss Ambrus a rákosrendezői beruházással kapcsolatban újságírói kérdésre elárulta, nincs időpontjuk Lázár Jánoshoz, de szakértői szinten van egyeztetés a főváros, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium között. A cél, hogy Lázár János és Karácsony Gergely leüljenek egymással tárgyalni.

A használatbavételről az utolsó egyeztetések zajlanak, ez arról szól, hogy a MÁV a vasútüzemhez milyen területeket használ. Kiss Ambrus ahhoz hasonlította a rákosrendezői helyzetet, hogy vettünk egy lakást, a földhivatal már a nevünkre is írta, viszont még nem léphetünk be az ajtón.

Kiss Ambrus arról is beszélt, hogy a rákosrendezői területvásárlás második ütemének kifizetéséhez több tényezőnek is teljesülnie kell:

Le kell zárni a korábbi perfeljegyzéseket.

Életbe kell lépnie azoknak az építési szabályváltozásoknak, amelyekről az állam és a főváros megegyezik.

A beruházást kiemelő rendelet megjelenése – erről folyik a szakértői egyeztetés.

El kell végeznie a telekalapítást, a területen egyelőre több telek van.

A főigazgató leszögezte, ezeket a feltételeket nem ők találták ki, hanem a szerződésből következnek. Ha kifizették a második ütemet, akkor megszűnik a kormány visszavásárlási lehetősége.

Kiss Ambrus szerint nem zsarolják Vitézy Dávidot

A háttérbeszélgetésen több téma is felvetődött:

A CAF-villamosokra van támogatási szerződése a fővárosnak, a kormány ezt hajtja végre. Ezzel nem spórolnak pénzt, mert eredetileg is azzal terveztek, hogy a projektet az állam finanszírozza uniós forrásból.

A jövő heti közgyűlésen napirendre kerül az új Idősügyi Stratégia, amely 2024-ben járt le.

Vitézy Dávid korábban azt állította, hogy megzsarolták a főpolgármester stábjából. Kiss Ambrus ezzel szemben közölte, hogy nem zsarolták meg a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét. A főigazgatónak arról sincs tudomása, mi lehetett volna a zsarolás tárgya, az ügyet politikai vitának nevezte.

Kiss Ambrus kiemelte, Bolla Tibor leváltása után Karácsony Gergely nem kerülte meg a Fővárosi Közgyűlést, mert Takács Péterből nem vezérigazgató lett, a döntés csak helyettesítésről szól.

Kiss Ambrus a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban született kúriai ítéletről is beszélt, amelynek külön cikket szenteltünk, itt olvashatja.

(Borítókép: A Fővárosi Közgyűlés 2025. április 30-án. Fotó: Tövissi Bence / Index)