Pintér Sándor szerint súlyos létszámhiánnyal küzd a magyar gyermekvédelem

Korábban nem említette, de most egy, az Alkotmánybírósághoz írt véleményben a gyermekvédelmi rendszer súlyos létszámhiányáról írt Pintér Sándor belügyminiszter. Az ügy előzménye, hogy egy, a TASZ által képviselt egykori gyermekvédelmi dolgozó elbocsátásának ügyében az Alkotmánybírósághoz fordult állásfoglalásért az esetet tárgyaló munkaügyi bíróság.

Pintér Sándor belügyminiszter egy Alkotmánybírósági döntéshez kapcsolt írásos véleményében elismerte, hogy egyre nagyobb kihívás a gyerekek felügyelete és fejlesztése, mióta szigorították az intézményben dolgozókra vonatkozó szabályokat – adta hírül a Népszava.

Az előzmény, hogy a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elvállalta két gyermekvédelmi dolgozó jogi képviseletét, akik elvi okokból nem töltötték ki a rájuk és a velük egy háztartásban élőkre vonatkozó adatlapot. A kegyelmi botrány után szigorított szabályok szerint a gyermekvédelmi intézmények dolgozóinak olyan kérdésekre kell válaszolniuk, mint hogy kivel és mióta élnek együtt, van-e 300 ezer forintot meghaladó ingóságuk, vagy milyen szórakozóhelyet látogatnak havi, heti és napi rendszerességgel. A lap megjegyzi, hogy ezekkel a kérdésekkel

rendőrök keresik fel az érintetteket, és akik visszautasítják a válaszadást, azokat azonnali hatállyal elbocsátják, és végkielégítést sem kapnak.

A TASZ a két eljárást a foglalkoztató ellen indította, annak ellenére, hogy az a hatályos törvények értelmében jogszerűen járt el. Boros Ilona, a TASZ programvezetője a Népszavának elmondta, az volt a stratégiájuk, hogy így maga a törvény jusson az Alkotmánybíróság elé, ami be is jött. Az egyik ügyben, ahol egy 2001-óta gyerekekkel foglalkozó, 2024 augusztusában elbocsátott szakembert képviseltek, a munkaügyi bíróság a társaság érveinek hatására felfüggesztette az eljárást, és az Alkotmánybírósághoz fordult állásfoglalásért. Ehhez kapcsolódva kérte ki Pintér Sándor véleményét a szervezet.

A lap megjegyzi, hogy a belügyminiszter decemberben még azt állította, az intézmények 85-90 százalékában átgondolt, hibátlan gyermeknevelés történik, illetve a körülmények 85 százalékban elfogadhatóak, létszámhiányról pedig nem tett említést.

Most az Alkotmánybíróság oldalán közzétett véleményében már jelentős létszámhiányt említ.

A jogalkotó gátját kívánta képezni az egyébként is jelentős létszámhiánnyal küzdő gyermekvédelmi területről a végkielégítés felvétele melletti kiáramlásnak, valamint nem kívánt olyan tartalmú üzenetet közvetíteni a gyermekvédelmi dolgozók irányába, hogy a jogszabályi előírásokat nem követő magatartásukat végkielégítés kifizetésével honorálja

– írta a belügyminiszter.

Az Alkotmánybíróság a TASZ által képviselt ügy hatására alaptörvény-ellenesnek minősítette és megsemmisítette a törvénynek a végkielégítést tiltó rendelkezését, és alkalmazási tilalmat rendelt el.

A portál megjegyzi, hogy három alkotmánybíró, Handó Tünde, Horváth Attila és Márki Zoltán nem értett egyet a döntéssel, ezért különvéleményt fogalmaztak meg, többnyire azzal érvelve, hogy a végkielégítés nem alkotmányos alapjog, és az államnak jogában áll beavatkozni a jogviszonyokba.

A gyermekvédelmi dolgozókkal egy háztartásban élő felnőttekre is kiterjedő nyilatkozattételt az Alkotmánybíróság most nem vizsgálta. Ennek oka, hogy a mostani felperesnek nem volt ilyen kapcsolata, de a másik ügyben képviselt egykori dolgozónak van, így ott erről is állásfoglalást kér a munkaügyi bíróság.