Itt a nagy bejelentés, új erőművet építenek a Mátrában

A tárca közlése szerint megkapta a létesítési engedélyt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól a Visontára tervezett kombinált ciklusú gázerőművi blokk. Ezzel az utolsó adminisztratív feltétel is teljesült, hamarosan kezdődik a munka.

Másfél évtizede épült utoljára áramtermelő alaperőmű Magyarországon. Az ellátásbiztonság és energiaszuverenitás erősítése érdekében most három új blokkot is felhúzunk Kelet-Magyarországon. Az egyik a Mátrai Erőmű visontai telephelyén szolgálja majd az áramszolgáltatás zavartalansága mellett a térségi munkahelyek megőrzését is