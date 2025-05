Újabb rendszerfrissítésekkel érkezik a OneTV

A OneTV újabb rendszerfrissítéseket vezetett be, többek között megújult az indítási képernyő, fejlesztik a PIN-kód-kezelést, valamint a kikölcsönzött filmek gyorsabban elérhetőek lesznek.

A OneTV egy hosszabb fejlesztési folyamaton esett át, amely új funkciókat és frissítéseket eredményezett. A sajtóközlemény szerint a fejlesztés részeként megújult az indítási képernyő, aminek köszönhetően az ügyfelek eldönthetik, hogy az élő adást vagy a Főmenüt szeretnék-e látni.

Mint írják, a vállalat folyamatosan fejleszti a PIN-kód-kezelést, ezért már korábban is frissítették a funkciót. Mostantól azonban hosszabb ideig jegyzi majd meg és kevesebb alkalommal kér PIN-kódot. Továbbá a felhasználók egyszerűbb számsorokat is megadhatnak. Kiderült, hogy a kikölcsönzött filmeket gyorsabban elérhetik majd, mert a Filmek oldal tetején egy külön könyvtárban találhatóak. Illetve a sorozatrajongóknak is érkezett egy újdonság, mivel egyes sorozatoknak a rögzített epizódjait már külön fülön érhetik el a sorozat programoldalán.

Kiemelték, hogy az új frissítés fontos eleme „a gyorsabb rendszerműködés elősegítése, amelynek köszönhetően csökken a csatornaváltás ideje és még gyorsabban tölt be a főmenü és a műsorújság”.

Az újdonságok a mobilalkalmazást és a webes felületet is érintik. „Az ügyfelek visszajelzései mentén” teljesképernyős módban már nagyítható lesz a kép, illetve a bejövő hívás közben is automatikusan folytatódik majd a lejátszás. Bevezetik a hangerőszabályzás lehetőségét, amelyet „a jobb oldali csúszkával állíthatnak be a felhasználók”, a némításhoz pedig egy külön gomb található a jobb felső sarokban.