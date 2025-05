A lúgos orvos áldozatát évek óta zaklató férfi újra megtámadta Renner Erikát, ezúttal egy bíróság folyosóján. Az R. László nevű matematikusnak február óta nyomkövető van a lábán, de lakáselhagyási tilalom és távoltartási végzés is érvényben van ellene, mégis megjelent egy tárgyaláson, és agresszíven fenyegette a nőt. A férfi évek óta védi a lúgos orvost és gyalázza annak áldozatát. Az ügyészség most vizsgálja, hogy súlyosabb büntetést kaphat-e a szabályokat megszegő zaklató.

Renner Erika, a lúgos orvosként hírhedt Bene Krisztián áldozata újabb megpróbáltatáson ment át, amikor zaklatója váratlanul megjelent egy bírósági tárgyaláson. R. László matematikus végzettségű férfi, aki fanatikusan védi Bene Krisztiánt, a lúgos orvost. Bene 2013-ban megkötözte volt barátnőjét, Renner Erikát, elkábította, majd maró lúgot öntött a nemi szervére. A férfit 2018-ban 11 évre ítélték.

R. László azóta is bombázza Renner Erikát megalázó írásaival a blogján, trágár kifejezésekkel illeti és nagy nyilvánosság előtt gyalázza. De már a gyerekeit is zaklatja, sőt a jogi képviselője gyerekeit és Mérő Vera jogvédőt is megtámadta. Korábban halálosan megfenyegette a lúgos orvos ügyében eljáró ügyészt is, amiért felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Mi történt a bíróságon?

Renner Erika egy polgári pert indított a zaklató ellen személyiségi jogainak megsértése miatt. A tárgyaláson a nő a jogi képviselőjével és a bírónővel beszélgetett, amikor váratlanul megjelent R. László – tudta meg a Blikk.

„Nagy lendülettel belépett, majd agresszív módon szidalmazni kezdett. Közel jött hozzám, fenyegető módon lépett fel” – mesélte Renner Erika. A bíró csak utólag tudta meg, hogy a férfi bűnügyi felügyelet alatt áll, és távoltartási tilalom van ellene.

Kiderült, R. László engedélyt kért a rendőrségtől, hogy elhagyhassa a lakását a nyomkövetővel, és még útvonaltervet is kapott a bíróságig.

A tárgyalás végén teljesen egyedül maradtam vele a folyosón. Újra nekem rontott, meg is fojthatott volna

– mesélte Renner Erika.

Renner Erika jelezte a rendőrségnek az újabb incidenst. A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség most vizsgálja, hogy R. László megszegte-e a magatartási szabályokat.

„Vizsgáljuk, hogy rendbírság vagy súlyosabb kényszerintézkedés indítványozásának fennállnak-e a feltételei” – közölte Rab Ferenc Levente, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője.