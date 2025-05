Ismét megszólalt Tseber Roland, nem kér bocsánatot azért, mert lepatkányozta a Fideszt

Megbánta a szavait, de nem akar bocsánatot kérni azok miatt a Magyarországról kiutasított Tseber Roland, akit kémkedéssel vádoltak meg. A férfi arról is beszélt, hogy nem áll kapcsolatban az ukrán titkosszolgálattal, az ellene meghozott kormányzati szankciók pedig csak azok után érkeztek, miután megjelent Magyar Péter a színen.

„Nem kérek bocsánatot, de nem veszem jónak. Ez nem az én szintem, de dühömben így írtam le” – jelentette ki Tseber Roland az RTL Híradónak azután, hogy korábban a Facebookon „sarokba szorított patkányoknak” nevezte a Fideszt. A Magyarországon beutazási és tartózkodási tilalom alatt álló ukrán–magyar kettős állampolgárságú férfi továbbá azt állította, hogy nincsen kapcsolatban az ukrán titkosszolgálattal, ő maga nem tiszt.

Elmondása szerint ez az egész kémügy a magyar belpolitika ügye, őt csak be akarják húzni azzal, hogy egyes politikusokat támadnak azzal, hogy együttműködnek vele. Mint fogalmazott, azután jöttek a támadások, miután Magyar Péterrel közösen adományokat vittek a lebombázott kijevi gyermekkórházba.

Azt segítettem átadni. Ezután jöttek a szankciók. Addig, ameddig nem volt Magyar Péter, addig ezek nem voltak

– fogalmazott Tseber az RTL-nek. A Külügyminisztérium államtitkárával való találkozásáról azt mondta, ott úgy mutatták be őt, mint „egy kárpátaljai magyart, aki azon akar dolgozni, hogy a két ország közt jobbá váljon a kapcsolat”. Ezután úgy fogalmazott, hogy ha Budapest és Kijev „összeüt”, annak a kárpátaljai magyarok a „túszai”, ők isszák meg a levét a diplomáciai csatározásoknak.

Amit tudni lehet Tseber Rolandról

Tseber Roland ukrán–magyar kettős állampolgár, a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magas rangú tisztviselője, valamint Volodimir Zelenszkij pártjának képviselője a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. Az Index megkeresésére a Kormányzati Tájékoztatási Központ elárulta, hogy a férfi „beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll. Minden egyéb információ megismerésére kizárólag a Nemzetbiztonsági Bizottság jogosult.”

A férfi a közösségi médiában Tseber Ivanovicsként is ismert aktív szereplőként jelenik meg, ukrán nyelvű tartalmaiban következetesen támogatja Volodimir Zelenszkij politikáját. Tevékenységét rendszeres, célzott bejegyzések és jelentős összegű hirdetési támogatás jellemzi, amelyeket Ukrajnában terjesztenek, és amelyekben pozitív színben tünteti fel a Tisza Párt vezetőjét is. Bejegyzéseiben gyakran közeli barátjaként hivatkozik Magyar Péterre. Közösségi oldalán Tseber Roland megosztott egy közös fényképet Kirill Budanovval, az ukrán hírszerző szolgálat vezetőjével is.

Kocsis Máté szerint Tseber Roland már hosszú évek óta a titkosszolgálatok megfigyelése alatt áll, és az ukrán hírszerzés illegális tisztjeként azonosították. Állítólag kapcsolatot épített ki a magyar ellenzék tagjaival, ami miatt a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelték vele szemben.

A Fidesz vezető politikusai élesen bírálták azokat, akik kapcsolatot ápoltak vele. Szijjártó Péter külügyminiszter kijelentette: „Ez egy fenyegetés, amit komolyan kell venni. Szégyen, hogy az Európai Néppárt magyar tagpártja, a Tisza Párt együttműködik egy ilyen emberrel.” Orbán Viktor az üggyel összefüggésben május 13-án összehívta a Védelmi Tanácsot. Az egyeztetés részleteiről egy videóban számolt be, ahol a pártot nem nevezte meg, de a vágóképekkel a Tisza Pártra utalt.