Saját villanypásztora ölte meg a letenyei férfit, a kóbor macskákat akarta távol tartani

A környékbeliek szerint a férfi évtizedeken át villanyszerelőként dolgozott, és otthonában is sok mindent maga barkácsolt meg. A tragédia napján a szomszédok lettek figyelmesek a bajra. „A szomszédok kifutottak, kiabáltak, és akkor kijöttünk mi is a férjemmel. Mondták, hogy valami baj van, és azonnal hívták a mentőt. Jöttek is a mentősök meg a rendőrök” – árulta el egy helyi lakos az RTL Híradónak.

A férfi az udvar hátsó részére szerelt fel egy villanypásztort, amelybe – szokatlan módon – állítólag 220 voltos áramot vezetett be. Nem a kerítésen, hanem az udvar belső területén helyezte el a szerkezetet, vélhetően azért, hogy távol tartsa az oda rendszeresen bejáró kóbor macskákat. Az áram azonban végzetesnek bizonyult.

A tragikus sorsú férfinak két felnőtt gyermeke és egy unokája van. A helyiek azt találgatják, mi késztethette őt arra, hogy ilyen veszélyes megoldást alkalmazzon.

Nem is értjük, mert a gyerekek is hozzányúlhattak volna. Nem hisszük, hogy tudatosan csinált volna ilyet. Azt mondják, hogy a macskák ellen akart védekezni

– nyilatkozta egy környékbeli lakó. „Egy nagyon jó ember volt, tényleg. Rengeteget dolgozott, soha nem veszekedett senkivel, csak jót tudunk mondani róla. Egyszerűen nem értjük, ha ez igaz. Még most sem tudjuk felfogni” – tette hozzá a közelben lakó ismerős.

A rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. Egyelőre nem zárható ki, hogy baleset történt, de a villanypásztor használatának módja és körülményei valószínűleg súlyos kérdéseket vetnek fel.