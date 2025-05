Az aHang országos tüntetéssorozatot szervez a független sajtó védelmében

Az aHang közleménye szerint „van, amikor nincs hova hátrálni”, és ez „pont olyan alkalom”. A szervezet arra buzdítja a támogatókat, hogy csatlakozzanak a kiállásokhoz, és legyenek minél többen az utcákon.

El akarják némítani a független, szabad sajtót és a civil szervezeteket. Az »átláthatóság« címkéje mögé bújva hadüzenetet küldött a kormány mindenkinek, aki nem ért velük egyet

– írták.

Május 24. és június 3. között tizenöt városban szerveznek megmozdulásokat. A sorozat Kisvárdán és Békéscsabán kezdődik május 24-én, majd Szentes (május 29.), Miskolc és Nyíregyháza (május 30.) következik. Május utolsó napján öt városban is tüntetnek: Szegeden, Tiszaújvárosban, Szolnokon, Orosházán és Pásztón.

Június első napján három helyszínen is demonstrációt tartanak: Kazincbarcikán, Budapesten és Makón. A sorozat Hódmezővásárhelyen (június 2.) és Veszprémben (június 3.) zárul. Az eseményekről az aHang és az aPontok Facebook-oldalain keresztül folyamatosan tájékoztatják a résztvevőket.

Az Index is beszámolt róla, hogy május 13-án nyújtotta be Halász János fideszes országgyűlési képviselő A közélet átláthatóságáról című törvényjavaslatot, amellyel korlátoznák és keményen büntetnék is a külföldi finanszírozású és a külföldről támogatott, adományokat kapó médiumokat, sajtóorgánumokat, civil szervezeteket, egyesületeket. Az ellenzék politikai bosszúnak és „a putyini úton tett újabb lépésnek” nevezte a törvényjavaslatot, több újság szerkesztősége közösen állt ki ellene, az ügyvédek szerint pedig Alaptörvényt sért a tervezet.