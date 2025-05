Lánczi Tamás szerint egyes sajtótermékek félnek az átláthatóságtól, ezért támadják a javaslatot

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint az átláthatósági törvényt leginkább bíráló médiumok korábbi állítása szerint mikroadományokból tartják fenn magukat, most viszont ellehetetlenítésről beszélnek a külföldi források igénybevételét tiltó törvény miatt. Minderről a Facebookon osztotta meg a gondolatait.

Az Index is beszámolt róla, hogy május 13-án nyújtotta be Halász János fideszes országgyűlési képviselő A közélet átláthatóságáról című törvényjavaslatot, amellyel korlátoznák és keményen büntetnék is a külföldi finanszírozású és a külföldről támogatásokat, adományokat kapó médiumokat, sajtóorgánumokat, civil szervezeteket, egyesületeket.

Az ellenzék politikai bosszúnak és „a putyini úton tett újabb lépésnek” nevezte a törvényjavaslatot, több újság szerkesztősége közösen állt ki ellene, az ügyvédek szerint pedig Alaptörvényt sért a tervezet.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a Facebookon közzétett videójában azt mondta, hogy az átláthatósági törvényt leginkább bíráló médiumok korábbi állítása szerint ők mikroadományokból és olvasói támogatásokból tartják fenn magukat, most viszont azt kommunikálják, hogy a külföldi források igénybevételét tiltó törvény elfogadása esetén működésük ellehetetlenül. A két állítás szerinte „természetesen nem lehet egyszerre igaz”.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal közleményében azt írja, hogy ezek a sajtótermékek nem azért támadják a törvényjavaslatot, mert bárkinek sérülne a véleménynyilvánításhoz való joga.

„Azért támadják, mert félnek az átláthatóságtól. Nem akarják, hogy a magyar emberek előtt kiderüljön, honnan kapnak pénzt. Ha ugyanis ez kiderül, akkor szertefoszlik a »mikroadományok« és a »függetlenség mítosza« – áll a Hivatal közleményében.